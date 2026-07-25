Il video di un gruppo di studenti italiani scatena la polemica in Thailandia, gestacci e insulti nella metro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un video diventato virale sui social con protagonisti alcuni ragazzi e ragazze italiani è diventato un caso in Thailandia, dove ha generato indignazione e polemiche. Tanto che l’ambasciata italiana in Thailandia è dovuta intervenire con un messaggio ufficiale di scuse. Nel video si vedono gestacci e insulti di alcuni ragazzini nella metropolitana di Bangkok nei confronti di una donna che li aveva richiamati chiedendo loro di abbassare la voce.

Il video virale degli studenti italiani a Bangkok

È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di ragazzi e ragazze italiani, partecipanti a un viaggio-studio in Thailandia, irridere e rispondere maleducatamente a una donna che li aveva richiamati.

Nel filmato, pubblicato su Tik-Tok, si vedono i giovani, perlopiù minorenni, che urlano e ridono sulla metropolitana di Bangkok, facendo chiasso e infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone.

Quando una donna thailandese li richiama chiedendo di abbassare la voce, i ragazzi rispondono deridendola e rivolgendole insulti e gestacci, tra cui un dito medio.

Tra i commenti c’è anche uno che dice: “Scusa se porto soldi nel tuo Paese“.

Polemiche in Thailandia

Il video è poi diventato virale, finendo poi anche sulle televisioni e sui giornali thailandesi, provocando indignazione e raffiche di polemiche.

Tanto che migliaia di persone hanno scritto sul profilo Facebook dell’ambasciata italiana a Bangkok chiedendo che venisse aperta un’indagine.

In poche ore la pagina ha ricevuto più di 11 mila commenti contro quei ragazzi ma più in generale contro “gli italiani”.

Le scuse dell’ambasciata italiana

Il caso ha indotto l’ambasciata italiana in Thailandia a intervenire, pubblicando nella giornata di oggi, 25 luglio, un messaggio ufficiale di scuse.

Nel comunicato l’ambasciata si è scusata con il popolo thailandese e ha condannato il “comportamento inappropriato” del gruppo di ragazzi e ragazze.

“Gli italiani comprendono e apprezzano profondamente i valori che la società thailandese attribuisce al rispetto per il prossimo, alla cortesia e alla convivenza armoniosa, valori che sono ugualmente cari e sostenuti dalla Repubblica italiana. Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano”, si legge nel messaggio.

In seguito l’ambasciata ha diffuso anche un video dei rappresentanti del gruppo italiano, in cui tre accompagnatori e uno dei ragazzi protagonisti del video chiedono scusa.

“Siamo molto dispiaciuti per il popolo thailandese perché quello che abbiamo fatto sul Bts, è stato sbagliato”, dice il giovane. “Mi dispiace molto per il mio comportamento”.