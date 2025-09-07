Il video girato a bordo di una nave della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, parla l'attivista Kubra Cinar

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Spunta un video girato a bordo di una nave partita con la Global Sumud Flotilla, l’imponente flotta diretta a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili. L’equipaggio comprende l’attivista turco-tedesca Kubra Cinar, che ha detto: “Quando i governi falliscono dobbiamo salpare, ed è quello che stiamo facendo”.

Il video girato sulla nave

Circa venti imbarcazioni che si sono unite alla Gobal Sumud Flotilla si trovano nei pressi della costa tunisina. Come riporta Ansa, a bordo di una di esse è presente l’attivista turco-tedesca Kubra Cinar.

Afp ha pubblicato un video – ripreso dall’agenzia italiana – nel quale è possibile vedere l’equipaggio e il mare aperto nel quale sta navigando l’imbarcazione.

La Tunisia sarà una tappa intermedia prima che l’intero convoglio si muova verso Gaza. Si prevede, inoltre, che altre navi si uniscano alla missione umanitaria.

Nel frattempo sono già partite alcune navi da Barcellona e da Genova. Domenica 7 settembre sarebbero dovute partire altre navi dalla Sicilia, soprattutto da Catania, ma la partenza è stata posticipata a seguito dei ritardi da Barcellona, dovuta al rientro in porto delle navi condotte da Greta Thunberg a causa delle condizioni meteo.

Le parole dell’attivista Kubra Cinar

L’attivista Kubra Cinar, nel video pubblicato da Afp e ripreso da Ansa, dichiara: “Il mio governo, il governo tedesco, è uno dei maggiori fornitori di armi a Israele“.

Quindi: “A questo punto, quando i governi falliscono dobbiamo salpare, ed è quello che stiamo facendo”, ha concluso l’attivista durante il suo viaggio a bordo di una nave della Global Sumud Flotilla.

Cos’è la Global Sumud Flotilla

Da giorni la Global Sumud Flotilla è uno degli argomenti più infuocati nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Si tratta di una grande operazione non governativa alla quale hanno aderito 44 Paesi. Una flotta di navi è pronta a raggiungere Gaza via mare per portare aiuti umanitari al popolo palestinese, una missione per la quale Tel Aviv ha già minacciato di usare lo stesso trattamento riservato ai terroristi.

Anche per questo motivo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in una lettera inviata a Giorgia Meloni, ha chiesto al governo italiano tutte le garanzie per la sicurezza degli attivisti e dei politici in viaggio a bordo delle navi.

L’operazione è iniziata il 31 agosto con le prime barche partite da Barcellona – con a bordo Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau – e da Genova, ma le navi salpate dalla Spagna hanno dovuto fare marcia indietro per via delle condizioni meteo.

Il percorso prevede partenze anche da Catania, dove alla flotta si unirà la nave Life Support di Emergency. Come scrive Internazionale si prevede che le navi dirette verso Gaza possano arrivare a un totale di 37 imbarcazioni, principalmente piccole e a vela. A bordo delle barche italiane viaggiano anche alcuni parlamentari del Partito Democratico (Annalisa Corrado e Arturo Scotto), del Movimento 5 Stelle (Marco Croatti) e di Allenza Verdi e Sinistra (Benedetta Scuderi).

L’operazione si chiama Global Sumud Flotilla, dove ṣumūd è una parola araba che in lingua italiana si traduce con resilienza. Portavoce italiana della missione, nonché membro del comitato direttivo, è l’attivista Maria Elena Delia, ex coordinatrice della Freedom Flotilla Coalition con un’esperienza nel consiglio di amministrazione della Fondazione Vittorio Arrigoni.

“Basta aprire i nostri telefoni per sapere cosa succede a Gaza e in Cisgiordania. L’obiettivo della flotilla è non dimenticare Gaza. Anche il nostro governo è ancora in tempo a dire qualcosa“, ha detto durante una conferenza stampa a Roma, il 3 settembre.