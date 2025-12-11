Il video incredibile del paracadutista impigliato nella coda dell'aereo in Australia a 4600 metri di altezza

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Australia l’autorità sulla Sicurezza dei Trasporti ha diffuso il video di un paracadutista rimasto sospeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si era impigliato nella coda dell’aereo. L’incidente è avvenuto durante un volo di skydiving 140 km a sud di Cairns. Il video, diventato subito virale, mostra il paracadutista che si libera tagliando le corde del paracadute.

Il paracadutista impigliato nella coda dell’aereo

Il video fa un certo effetto: mostra un paracadutista rimasto appeso a circa 4.600 metri di altezza dopo che il suo paracadute si è impigliato nella coda dell’aereo da cui si era appena lanciato.

Le immagini dell’incidente, avvenuto il 20 settembre, sono state diffuse ora dall’autorità di controllo della Sicurezza dei Trasporti australiana.

L’incidente, da brividi ma per fortuna a lieto fine, è avvenuto a sud di Cairns, nel nord del continente australiano.

Cosa è successo a 4600 metri di altezza

Il paracadutista è stato scaraventato all’indietro, con le gambe che hanno colpito il mezzo, e nel frattempo il paracadute di riserva arancione si avvolgeva intorno alla coda dell’aereo.

Il paracadutista, sopravvissuto, è rimasto a penzoloni nel vuoto per diversi secondi.

La scena, impressionante, è stata ripresa da un operatore a bordo del velivolo.

Come si è salvato il paracadutista

Incidente a lieto fine, come detto. Sì perché il paracadutista aveva un coltello e soprattutto ha mantenuto il sangue freddo in una situazione a dir poco terrificante.

L’uomo, infatti, dopo essere rimasto a penzoloni nel vuoto, è riuscito a tagliare le corde del paracadute di riserva con un coltello a gancio.

Si è così liberato ed è riuscito ad aprire il paracadute principale, cosa che gli ha permesso di atterrare sano e salvo e in sicurezza.

Coltello e paracadute d’emergenza

“Sebbene non fosse obbligatorio, al momento dell’incidente il paracadutista aveva un coltello a gancio attaccato alla cinghia sul torace, che gli ha permesso di tagliare abbastanza corde del paracadute di riserva fino a staccarlo” ha spiegato Sarah Fien, a capo delle indagini in Australia.

“Avere un coltello a uncino fissato al contenitore del paracadute può salvare la vita in caso di apertura prematura del paracadute di riserva”, ha aggiunto.

“Questa indagine ricorda inoltre a chi effettua operazioni di paracadutismo l’importanza di indossare un paracadute d’emergenza e di sapere come aprirlo”, ha concluso.