Il video spettacolare dell'avvistamento della foca monaca a Punta Campanella, in Campania
La Foca monaca torna a farsi vedere nell'Amp di Punta Campanella: un segno di speranza per la biodiversità
La foca monaca di nuovo nell’Amp Punta Campanella, in Campania. Ancora un’apparizione nei giorni scorsi, questa volta in piena zona B di riserva nei pressi dell’isolotto dell’Isca. La foca è ben visibile dal video girato direttamente dall’alto dai proprietari dell’isolotto. Fa capolino per pochi secondi, probabilmente impegnata in operazioni di caccia. È già il secondo avvistamento in costiera nel 2026. Il primo al largo di Praiano, una spettacolare apparizione subacquea in zona Zsc (Zona Speciale di Conservazione Fondali Marini di Punta Campanella e Capri), il secondo in piena Area Marina Protetta pochi giorni fa. Sono 21 in totale dal 2025 gli avvistamenti. Più altre segnalazioni in tutta la Campania, da Castelvolturno al Cilento passando per Ischia nell’Amp Regno di Nettuno e per la zona meridionale della costiera amalfitana. Una presenza sempre più visibile nel mare campano e in particolare nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.