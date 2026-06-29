Il vigile del fuoco Marco Aurelio Filippi ricorda la strage di Viareggio: "Era uno scenario apocalittico"
Il racconto toccante di un vigile del fuoco che affrontò la strage di Viareggio: un ricordo indelebile
Sono passati 17 anni dalla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 , ma il ricordo di quegli attimi di terrore e disperazione ancora riecheggiano nella memoria di chi c’era. “Era uno scenario apocalittico “, dice in un video postato sui social dei Vigili del Fuoco il capo reparto Marco Aurelio Filippi , tra i primi a intervenire la notte del disastro. “C’è stata un’ esplosione ed è diventato giorno, praticamente. Quando siamo arrivati ci siamo resi subito conto che la situazione era piuttosto tragica. Abbiamo visto il treno e la cisterna rovesciata che stavamo prendendo fuoco e la paura era che le altre cisterne scoppiassero. Eravamo due squadre su una strada che era completamente in fiamme. Macchine che bruciavano e case che bruciavano e abbiamo fatto di tutto per tirare fuori le persone”, continua Filippi descrivendo una scena che la sua memoria non dimenticherà mai.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.