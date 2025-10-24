Il vincitore di Io Canto Family 2025 è Matteo Verga con suo padre Mario, montepremi "pesante" da 50 mila euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La finale di Io Canto Family 2025, andata in onda su Canale 5, ha incoronato Matteo Verga e suo padre Mario vincitori della seconda edizione del talent. La coppia, guidata dal coach Ermal Meta, ha superato con il 63% dei voti Alice e Gianvito Francavilla, aggiudicandosi un montepremi di 50 mila euro. Sul palco la commozione dei concorrenti e dei giudici, tra cui Patty Pravo e Noemi. Il talent show di Michelle Hunziker ha chiuso senza grandi risultati in fatto di share.

Matteo e Mario Verga vincono Io Canto Family 2025

L’ultima puntata ha visto sfidarsi otto coppie in una lunga maratona di esibizioni, chiusa dal duetto di Matteo e Mario Verga con “Lo Stadio” e “Sere Nere” di Tiziano Ferro, accolte da una standing ovation del pubblico.

Nel testa a testa finale contro Alice e Gianvito Francavilla, i Verga hanno ottenuto il 63% dei voti, imponendosi come vincitori della stagione.

Il trofeo è stato consegnato da Patty Pravo e Noemi, mentre la conduttrice Michelle Hunziker ha annunciato il verdetto tra la commozione generale.

Guidati dal coach Ermal Meta, padre e figlio hanno conquistato i giudici con la loro complicità e la forza del legame familiare. Il loro percorso nel programma è stato segnato da esibizioni intense e da una storia personale che ha toccato il pubblico fin dalle prime puntate.

Un montepremi da 50 mila euro e l’invito a R101

La vittoria di Matteo e Mario Verga porta con sé un premio in denaro di 50.000 euro, insieme all’invito ufficiale a R101, emittente partner del programma, per una partecipazione speciale.

Il format, che chiude la stagione con una media del 15% di share, ha confermato l’attenzione verso le emozioni del pubblico, ma senza un vero e proprio picco, neanche per la finale.

Il discorso della vittoria

“Gioia da tutti i pori”, commenta Mario Vega, il papà di Matteo con il trofeo in mano. Sui volti la commozione per l’esperienza appena vissuta e vinta. “Siamo increduli”, commenta il più piccolo.

“Abbiamo cantato con il cuore, sempre – proseguo Mario – e forse questo ci ha permesso di raggiunto questo traguardo”. Matteo spiega che ogni canzone l’hanno cantata come se fosse l’ultima.

“Il nostro motto, fin dall’inizio, è stato ‘un passo alla volta’ e abbiamo fatto un bel percorso”, racconta. Poi dedica il premio a tutte le persone che vivono la loro famiglia.