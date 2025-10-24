Il vincitore di Io Canto Family 2025 è Matteo Verga con suo padre Mario, montepremi "pesante" da 50 mila euro
La finale di Io Canto Family 2025, andata in onda su Canale 5, ha incoronato Matteo Verga e suo padre Mario vincitori della seconda edizione del talent. La coppia, guidata dal coach Ermal Meta, ha superato con il 63% dei voti Alice e Gianvito Francavilla, aggiudicandosi un montepremi di 50 mila euro. Sul palco la commozione dei concorrenti e dei giudici, tra cui Patty Pravo e Noemi. Il talent show di Michelle Hunziker ha chiuso senza grandi risultati in fatto di share.
Matteo e Mario Verga vincono Io Canto Family 2025
L’ultima puntata ha visto sfidarsi otto coppie in una lunga maratona di esibizioni, chiusa dal duetto di Matteo e Mario Verga con “Lo Stadio” e “Sere Nere” di Tiziano Ferro, accolte da una standing ovation del pubblico.
Nel testa a testa finale contro Alice e Gianvito Francavilla, i Verga hanno ottenuto il 63% dei voti, imponendosi come vincitori della stagione.
Il trofeo è stato consegnato da Patty Pravo e Noemi, mentre la conduttrice Michelle Hunziker ha annunciato il verdetto tra la commozione generale.
Guidati dal coach Ermal Meta, padre e figlio hanno conquistato i giudici con la loro complicità e la forza del legame familiare. Il loro percorso nel programma è stato segnato da esibizioni intense e da una storia personale che ha toccato il pubblico fin dalle prime puntate.
Un montepremi da 50 mila euro e l’invito a R101
La vittoria di Matteo e Mario Verga porta con sé un premio in denaro di 50.000 euro, insieme all’invito ufficiale a R101, emittente partner del programma, per una partecipazione speciale.
Il format, che chiude la stagione con una media del 15% di share, ha confermato l’attenzione verso le emozioni del pubblico, ma senza un vero e proprio picco, neanche per la finale.
Il discorso della vittoria
“Gioia da tutti i pori”, commenta Mario Vega, il papà di Matteo con il trofeo in mano. Sui volti la commozione per l’esperienza appena vissuta e vinta. “Siamo increduli”, commenta il più piccolo.
“Abbiamo cantato con il cuore, sempre – proseguo Mario – e forse questo ci ha permesso di raggiunto questo traguardo”. Matteo spiega che ogni canzone l’hanno cantata come se fosse l’ultima.
“Il nostro motto, fin dall’inizio, è stato ‘un passo alla volta’ e abbiamo fatto un bel percorso”, racconta. Poi dedica il premio a tutte le persone che vivono la loro famiglia.