Il vincitore di The Voice Senior 2025 è Francesco De Siena, svolta della carriera grazie a Giorgia: l'aneddoto

Il vincitore di The Voice Senior 2025 è Francesco De Siena. Nella finale del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, il cantante 60enne leccese, che ha gareggiato nel talent nel team capitanato da Nek, ha avuto la meglio sui colleghi Carmelo Sciplino, Giovanna Russo e Pierluigi Lunadei. De Siena ha trionfato ottenendo il 34,75% delle preferenze del pubblico. Come da lui stesso raccontato nelle precedenti puntate, per la sua carriera è stato fondamentale un incontro avvenuto anni fa a Roma con Giorgia.

The Voice Senior 2025, il vincitore è Francesco De Siena: classifica finale e televoto

Il 60enne pugliese, nell’ultimo atto di The Voice Senior, ha conquistato giudici e pubblico con una brillante performance sulle note di “Era già tutto previsto”, brano di Riccardo Cocciante. Alle audizioni era arrivato suonando al pianoforte un altro classico della canzone leggera italiana, ossia “Avrai” di Claudio Baglioni.

“Sono contentissimo, veramente, grazie veramente di cuore a tutta la gente che mi ha votato”, ha commentato a caldo il vincitore, ancora visibilmente emozionato.

Medaglia d’argento per Pierluigi Lunadei del team di Clementino & Rocco Hunt (29,96% di preferenze), terzo gradino del podio per Giovanna Russo del team di Arisa (22,02%), quarto Carmelo Sciplino, sempre del team di Clementino & Rocco Hunt (13,26%). In finale non è arrivato nessun artista della squadra di Loredana Bertè. “Per me hanno vinto loro, il mio team ha stravinto”, le parole della rockstar durante la finale a proposito del suo team.

L’aneddoto su Giorgia

De Siena, quando si presentò a The Voice Senior, raccontò che un incontro avuto anni fa con la collega Giorgia diede una svolta alla sua carriera.

“Il mattino partivo – il racconto del cantante -, era un’aria freddissima, papà mi accompagnava presso questa stazione e io poi, al buio, grazie ad un piccolo treno molto lento, la littorina, facevo la spola tra Morciano di Leuca e Lecce, dove ho frequentato il conservatorio, studiando viola e violino, e all’epoca non è che ce lo si poteva permettere”. L’unica cosa che diceva il mio papà era, “non preoccuparti, tu pensa solo a studiare al meglio”.

“Poi – aveva aggiunto – ho fatto il servizio militare a Roma e lì incontrai Giorgia, una straordinaria cantante, e mi propose di suonare per il settantesimo compleanno di Corrado. Io accettai e da lì la mia vita diventò a tutti gli effetti quella di un musicista intrattenitore“.

Le parole di stima per Nek: “Sa leggere nel profondo”

Prima della finale, che è stata premiata dal pubblico sul fronte ascolti tv, l’artista 60enne ha fatto un bilancio del suo cammino nel talent, riservando al suo coach Nek parole di profonda stima.

“Il ritorno a casa dopo il passaggio di The Voice – ha dichiarato – è stato strabiliante. Io non mi aspettavo tanto affetto. Mi ha sorpreso il fatto di non essere capace di gestire questo momento di straordinaria popolarità. Mi ha stravolto, anche se non è questo il motivo per il quale io canto”.

“Insegno musica da tanto – ha proseguito – e il piacere di insegnare è proprio trasmettere il sogno ai ragazzi, perché la musica credo sia una delle poche materie che fa sognare un ragazzo. E credo anche che la musica aiuti a vivere bene. Ve lo posso garantire. Nek sa leggere nel profondo dell’animo. Lui ha capito bene le mie qualità vocali e grazie ai suoi consigli è venuta fuori la mia parte più emotiva, che forse nemmeno io conoscevo. Non mi aspettavo di arrivare in finale“.

Chi è Francesco De Siena

De Siena è nato nel 1965 a Morciano di Leuca, in provincia di Lecce. Si è diplomato al conservatorio della città pugliese in viola e al conservatorio di Matera in violino. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molte orchestre. Ha anche suonato all’Ariston di Sanremo, non per il Festival, ma durante il premio per la regia televisiva.

Oltre a suonare, si è dedicato anche al canto. Da segnalare la sua partecipazione a Castrocaro nel 1993, dove è arrivato in finale. Aveva poi suonato l’anno scorso, diretto dal maestro Peppe Vessicchio, durante un evento a cui avevano partecipato anche Giorgia e Ornella Vanoni, in provincia di Perugia.