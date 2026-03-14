Il virus Coruna che colpisce gli iPhone, cosa sapere e come proteggere lo smartphone: che c'entrano gli Usa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Coruna è un exploit kit usato nel 2025 contro iPhone con iOS non aggiornato (fino a 17.2.1), spesso tramite siti compromessi: basta aprire una pagina. Non è un virus che si diffonde da solo, ma può portare al furto di dati e wallet. Apple ha corretto le falle con update mirati, la difesa è aggiornare iOS e, per profili a rischio, attivare Lockdown Mode.

Coruna, il “virus” su iPhone che sfrutta falle di sicurezza

Quando si parla di Coruna come virus per iPhone bisogna chiarire subito la natura della minaccia: non è un malware “di massa” che si replica automaticamente, ma un exploit kit, cioè un pacchetto di strumenti che concatena più vulnerabilità per prendere il controllo di un dispositivo non aggiornato.

L’attacco può avvenire tramite siti web compromessi. In alcuni casi basta aprire una pagina perché parta un’azione “1-click”, senza installare app o concedere permessi.

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Le analisi indicano che Coruna è stato usato in attacchi già visti nel 2025 e che, col tempo, sarebbe passato dall’essere uno strumento per colpire pochi bersagli specifici (sorveglianza mirata) a finire in campagne più diffuse, usate anche per rubare soldi e dati.

Chi è davvero a rischio e cosa può fare il virus Coruna

Il rischio maggiore riguarda i dispositivi iPhone che montano versioni vulnerabili di iOS, come ad esempio i sistemi dalla 13.0 alla 17.2.1, quindi soprattutto telefoni rimasti indietro con gli aggiornamenti. In pratica, il kit “capisce” che modello e che iOS hai e sceglie la catena di exploit più adatta.

I bersagli tipici restano utenti con dati sensibili (professionisti, giornalisti, attivisti), ma alcune campagne più recenti avrebbero ridotto i filtri di selezione.

L’effetto è che chiunque finisca su un sito malevolo con un iPhone vulnerabile potrebbe essere esposto. Tra gli obiettivi citati si parla ovviamente di dati personali, accessi ad account e, in particolare, wallet e servizi crypto.

Come proteggere l’iPhone dal virus Coruna

La protezione più efficace è concreta e semplice: aggiornare iOS all’ultima versione disponibile. Coruna, per come viene descritto, non risulta efficace sui sistemi aggiornati oltre le versioni vulnerabili, e Apple ha distribuito correzioni anche per rami “vecchi” dedicati ai dispositivi che non possono fare l’update principale.

Per chi è più esposto, oltre agli aggiornamenti, è utile attivare la Lockdown Mode (Modalità Blocco). E vale sempre la regola base di diffidare di link e siti non verificati, soprattutto su temi finanza/crypto.

Alcuni esperti notano che Coruna usa tecniche molto avanzate, simili a quelle di strumenti sviluppati per operazioni di sorveglianza. Non è una certezza sull’origine, ma l’ipotesi è che il malware sia finito fuori controllo e sia stato poi riutilizzato anche da gruppi criminali. In ogni caso, per gli utenti la cosa più importante resta aggiornare l’iPhone, perché è l’aggiornamento che riduce davvero il rischio.