Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il noto wrestler Jermaine Haley – in arte Bronson Reed – è morto all’età di 38 anni. A dare la notizia è stata la WWE, la più importante federazione mondiale di sport entertainment, di cui Haley faceva parte. Australiano, aveva partecipato a inizio novembre a un match durante l’evento WWE Crown Jewel durante il quale si era infortunato in modo grave. È deceduto qualche settimana dopo a causa di non specificate “complicazioni mediche”.

Noto wrestler muore a 38 anni

Mondo del wrestling professionistico in lutto per la morte di Bronson Reed, noto lottatore di origine australiana che si era messo in mostra fino ad arrivare alla WWE dove ha militato in due diversi periodi e dove ha combattuto fino ai suoi ultimi giorni.

La tragica notizia della sua scomparsa arriva a pochi mesi da quella, avvenuta a settembre, di Benjamin Satterley, atleta inglese defunto a 40 anni.

IPA

Addio a Bronson Reed, il comunicato della WWE

Era una star della WWE e aveva 38 anni Bronson Reed, il cui vero nome era Jermaine Haley. Come comunicato dalla sua federazione, è deceduto “a causa di complicazioni mediche”.

“Jermaine è stato una figura di grande impatto all’interno della WWE, ma, cosa ancora più importante, era una persona straordinaria, un uomo devoto alla propria famiglia e un collega molto amato. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno all’intera famiglia di Jermaine – tra cui la moglie Paige, in dolce attesa, e la loro figlia – così come ai suoi amici, ai colleghi e ai fan”, ha scritto la WWE.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.

L’ultimo match e l’infortunio

Come riporta la CNN, il suo ultimo match si era svolto all’inizio del mese di novembre in Arabia Saudita durante l’evento WWE Crown Jewel. Qui Reed aveva riportato un serio infortunio e, secondo diverse fonti, aveva subito la frattura di alcune costole e una lacerazione renale.

Era quindi rimasto in Arabia Saudita per ricevere cure mediche e, come riportato dal Wrestling Observer e da Fightful Select, era tornato negli Stati Uniti mercoledì 18 novembre.

Nell’ultima concitata lotta, si era scontrato con Oba Femi che l’aveva scagliato attraverso due tavoli posizionati fuori dal ring. Allora alcuni membri della WWE avevano parlato del suo infortunio dicendo che si trattava di “uno di quei casi in cui ‘succede e basta’, un evento imprevedibile e molto triste”.

Chi era Jermaine Haley

Originario dell’Australia e nato nel 1988, Jermaine Haley, alias Bronson Reed, era cresciuto ad Adelaide e aveva iniziato la sua carriera nel 2007 nel circuito indipendente australiano. Aveva militato in diverse federazioni locali, tra cui l’International Wrestling Australia e la Melbourne City Wrestling. Nel 2019 il grande salto alla WWE e i suoi primi match in NXT, fino alla conquista del North American Championship.

Come scrive Sports Illustrated, dalla WWE era stato poi rilasciato nell’estate del 2021, prima di tornarci un anno dopo. Parlando a Rolling Stone, Haley aveva dichiarato: “Credo che, per quanto mi riguarda, un cambiamento importante sia avvenuto quando sono stato licenziato dalla WWE e poi sono tornato: l’ho fatto con una grande voglia di riscatto, consapevole di dover dimostrare loro che sono in grado di farcela. Il mio posto è qui”.

La sua seconda carriera in WWE era partita con un un’apparizione a sorpresa durante il “Sunday Night’s Main Event”, dove aveva attaccato Oba Femi. A febbraio, però, Reed aveva subito la rottura del bicipite. Dopo un lungo periodo ai box, era tornato a gareggiare in una rinnovata splendida forma, avendo perso oltre 45 chili. Era quindi stato reclutato per unirsi a “The Vision”, un’alleanza tra wrestler e aveva anche sconfitto il campione Roman Reigns prima della sua triste scomparsa.