Ilaria Dentella morta in Messico, aveva due figli ed era scomparsa da mesi: mistero sulle cause

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ilaria Dentella, 47enne originaria di Morbegno, è stata trovata morta in Messico, a Playa del Carmen, nello stato del Quintana Roo. La donna, madre di due figli, era sparita nel nulla il 21 gennaio scorso, anche se la scomparsa era stata denunciata due giorni più tardi, il 23. La Procura messicana ha confermato il ritrovamento del corpo il 1° agosto, ma le cause del decesso sono ancora un mistero.

Ilaria Dentella morta in Messico: il ritrovamento del corpo

Ilaria Dentella, nata 47 anni a a Morbegno (in provincia di Sondrio) e madre di due figli, è stata ritrovata morta a Playa del Carmen, nello stato del Quintana Roo, in Messico.

Il ritrovamento del corpo senza vita della 47enne italiana, è stato confermato dalla Procura messicana lo scorso 1° agosto, ma le circostanze che hanno portato al decesso di Ilaria Dentella non sono state ancora chiarite.

iStock

Ilaria Dentella è stata ritrovata senza vita a Playa del Carmen nello stato del Quintana Roo, in Messico.

Ilaria Dentella morta in Messico: cosa si sa sulla scomparsa

Ilaria Dentella viveva in Messico da circa 15 anni. Lì aveva avviato un’attività in campo turistico.

Come riportato da La Repubblica, avvicinava i turisti italiani sulle spiagge della Riviera Maya nei dintorni di Playa del Carmen proponendo visite ai siti archeologici, come Chichen Itza e Tulum, e bagni nei cenote (suggestive cavità naturali) della zona con accompagnamento di guide specializzate.

La sua scomparsa risale al 21 gennaio 2025, ma la sparizione era stata denunciata due giorni dopo, il 23.

Le autorità messicane, come da prassi in questi casi, avevano attivato il protocollo Alba per la ricerca delle persone scomparse. Era stato diramato anche un identikit di Ilaria Dentella: di corporatura media e alta 170 cm, con pelle chiara, capelli lunghi e ondulati di colore biondo scuro, occhi azzurri. Due i tratti distintivi della donna: una cicatrice sopra il sopracciglio destro e un dente scheggiato nell’arcata superiore.

Il passato di Ilaria Dentella in Italia

Stando a quanto si legge La Repubblica, quando si trovava in Italia prima del trasferimento in Messico Ilaria Dentella era stata condannata a un anno e tre mesi di reclusione, ma la pena era poi stata condonata per effetto dell’indulto.