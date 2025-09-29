Ilaria Forgione incinta all'ottavo mese morta nell'incidente a Montenero di Bisaccia: era il suo compleanno

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lutto a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, dopo la tragedia avvenuta domenica 28 settembre: a causa di un incidente stradale, la 25enne Ilaria Forgione è morta nel giorno del suo compleanno. La giovane donna era incinta all’ottavo mese. La sindaca e l’Amministrazione Comunale hanno annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

Ilaria Forgione morta il giorno del suo compleanno: era incinta

Il Comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è in lutto dopo il tragico incidente avvenuto domenica 28 settembre, nel quale una giovane donna, Ilaria Forgione, è morta il giorno del suo compleanno.

Due vite sono state spezzate nel sinistro che si è verificato sulla Strada Provinciale 55 di Contrada San Biase: la donna, infatti, era incinta all’ottavo mese e tra circa un mese avrebbe dato alla luce una bambina.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La tragedia ha avuto luogo a Montenero di Bisaccia (Campobasso)

Forgione stava rincasando in auto dopo la sua festa di compleanno. Tuttavia, l’auto sulla quale si trovava si è ribaltata ed è finita fuori strada.

La ricostruzione dell’incidente di Montenero di Bisaccia

Stando alla ricostruzione dell’incidente avvenuto a Montenero di Bisaccia, Ilaria Forgione stava viaggiando su un’auto, Volkswagen Golf, con il suo compagno e un ragazzino di 16 anni.

Durante la marcia, il mezzo avrebbe urtato un piccolo muro in cemento, facente parte della tubazione della rete idrica.

A causa dell’urto, l’auto si sarebbe ribaltata: la donna è dunque rimasta intrappolata tra le lamiere.

Il compagno e il minore che viaggiavano con Forgione sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il cordoglio della sindaca e dell’amministrazione comunale

A seguito dell’incidente che ha tolto la vita a Ilaria Forgione, la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci e l’Amministrazione Comunale hanno pubblicato un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune per annunciare una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali.

“La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria”, riporta il post.

“In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria (…). In accordo con la famiglia Forgione, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie”.