Ilaria Salis attaccata da Alessandro Sallusti dopo il licenziamento senza giusta causa, "che figura di m****"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Che figura di m****”. Così Alessandro Sallusti va all’attacco di Ilaria Salis dopo che il tribunale di Milano l’ha condannata a risarcire con 300 mila euro due suoi collaboratori per il licenziamento senza giusta causa. Secondo il giornalista l’europarlamentare di Avs, una volta eletta, “ha scoperto i soldi e il potere e non disdegna né l’una né l’altra cosa”.

Alessandro Sallusti attacca Ilaria Salis

“Che figura di m****”, “non ci sono altre parole per definire quello che è successo”.

Così sulle pagine del quotidiano Libero Alessandro Sallusti definisce l’ultima notizia relativa a Ilaria Salis, condannata a risarcire due suoi ex collaboratori licenziati senza giusta causa.

ANSA

“Possiamo chiamarla ‘eterogenesi dei fini’, ‘contraddizione in termini’, ‘legge del contrappasso’ o più semplicemente ‘gigantesca figura di palta'”, attacca l’ex direttore di Libero e Il Giornale.

“Che figura di m****”

La “rivoluzionaria che si fa padrona“, attacca Sallusti, “padrona della specie peggiore che maltratta e non paga i lavoratori”.

Il giornalista definisce l’europarlamentare “la rivoluzionaria con l’hobby di occupare case altrui”.

E che una volta eletta “ha scoperto i soldi e il potere e non disdegna né l’una né l’altra cosa, e rivendica i diritti del capitalismo selvaggio”.

I risarcimenti per il licenziamento senza giusta causa

La sentenza è dello scorso marzo ma si è saputo solo ora: Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione Lavoro del tribunale di Milano a risarcire due suoi collaboratori per averli licenziati senza giusta causa.

Ai due spettano complessivamente poco più di 300 mila euro. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) farà ricorso.

I due ex assistenti di Salis erano stati assunti per lavorare alla sua campagna elettorale tramite due contratti che sarebbero dovuti scadere a luglio 2029, in corrispondenza con la fine del mandato da parlamentare europeo.

Entrambi sono stati invece licenziati dopo pochi mesi, nel febbraio del 2025, senza preavviso.