Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori, spuntano dettagli sulle clausole nei contratti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La condanna per licenziamento senza giusta causa nei confronti di Ilaria Salis è stata contestata dall’europarlamentare. Ha infatti dichiarato di avere le prove, ma di non aver potuto presenziare in aula perché non aveva ricevuto l’avviso. Emergono nuovi dettagli sugli accordi con i due ex collaboratori, definiti dal giudice dei dipendenti a tempo determinato più che dei soggetti con partita IVA. Le stesse dichiarazioni di Salis confermerebbero quanto stabilito dal giudice.

Le clausole del contratto

Come riporta Il Giornale, emergerebbero dei dettagli sui contratti dei due ex collaboratori di Ilaria Salis che potrebbero rendere la vicenda più difficile da far rientrare.

Infatti, nei contratti figuravano delle clausole-capestro e, in alcuni casi, quei contratti non erano stati depositati. Ricordiamo infatti che i due ex collaboratori erano inquadrati come collaboratori a partita IVA e non come dipendenti.

Per il Tribunale di Milano, però, questa condizione non rispecchiava la realtà del lavoro svolto dai due, che secondo il giudice era in realtà subordinato a tempo determinato.

Le condizioni

Il giudice Franco Caroleo ha concluso che i due collaboratori fossero in realtà dei dipendenti, e questo perché ci sono alcuni elementi a provarlo. Per esempio, il fatto che non rispondessero in maniera tempestiva alle email ricevute o che non gestissero in autonomia le attività non coordinate.

Si tratta di elementi che cozzano con la collaborazione autonoma e si avvicinano di più alla subordinazione, ovvero quella tipica di un dipendente.

Sarebbe stata la stessa Ilaria Salis a dichiarare tali elementi come prove della giusta causa del licenziamento, all’interno di un documento ricco di esempi presentato per il ricorso.

Ricorso contro la condanna

Ilaria Salis ha pubblicato un video nel quale vuole spiegare come mai sia stata condannata. La risposta è: per via della sua assenza al processo. Dichiara infatti che non le sarebbero state recapitate in maniera corretta le informazioni per presenziare.

Le è stata invece notificata correttamente la condanna al pagamento di 300.000 euro. Non appena appresa la situazione, avrebbe fatto ricorso. La condanna è stata quindi sospesa e ci sarà un nuovo processo.

A questo l’europarlamentare presenzierà e potrà portare le prove della giusta causa che avrebbe decretato il licenziamento dei due collaboratori.