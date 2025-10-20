Ilaria Salis contro i carabinieri, Matteo Baldan di Fratelli d'Italia pubblica video IA: "Comprendere strage"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la morte dei carabinieri a Castel d’Azzano, Ilaria Salis ha dichiarato che la tragedia è legata a un “gesto disperato e terribile” la cui matrice è la negazione del diritto ad abitare. Frasi che non sono piaciute alla destra. Matteo Baldan, di Fratelli d’Italia, ha condiviso un video creato con l’intelligenza artificiale con protagonista Salis, in cui le fa dire cose che non ha mai detto. “L’ha cancellato. Povero sfigato”, ha commentato lei.

Cosa dice Ilaria Salis nel video di Baldan

In rete ha iniziato a circolare un video in cui Ilaria Salis dichiarerebbe, davanti alla telecamera: “Bisogna comprendere la strage dei carabinieri, frutto della disperazione, politica corresponsabile”. Il video prosegue con decine di auto delle forze dell’ordine che suonano il clacson.

Il contenuto, condiviso da Matteo Baldan di Fratelli d’Italia, è accompagnato da uno sfondo rosso e dalla scritta “Vergogna Salis!”. In basso compare il suo nome, come a identificarlo come autore del post.

Screenshot da Facebook Il contenuto è stato rimosso dall’autore Matteo Baldan (FdI)

Il fatto che sconcerta e preoccupa Salis è che il video sia un prodotto dell’intelligenza artificiale, pubblicato dal capogruppo di FdI nel consiglio comunale di Mirano con l’obiettivo di screditarla. Nei commenti al post, poi cancellato, si leggono utenti convinti che il video fosse reale.

Salis risponde: “Povero sfigato”

L’eurodeputata Ilaria Salis si è espressa sul video, denunciando la condivisione di un contenuto falso che molti non riescono a riconoscere come generato con l’IA. Sui social ha pubblicato lo stesso video con una grande scritta “fake” e un messaggio diretto al “signor Matteo Baldan”.

Il capogruppo di FdI a Mirano, come sottolinea Salis, è sconosciuto ai più. Sul suo profilo si notano diversi video simili a quello diffuso contro l’eurodeputata. “Qualche giorno fa ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale in cui mi fa dire cose che non ho mai detto”, ha spiegato. Il contenuto, falso, è stato creato per alimentare odio e per “raccattare miseramente un po’ di visibilità”, ha aggiunto.

Il video è stato poi rimosso. “Povero sfigato”, ha commentato Salis, sottolineando che molti utenti di estrema destra lo avevano preso per vero. “Il problema è che anche persone in buona fede possono cadere nel tranello”, ha avvertito. Poi si è rivolta direttamente a Giorgia Meloni: “Se non prenderanno le distanze, vorrà dire che approvano e incoraggiano questo modo disonesto, sleale e pericoloso di fare politica nell’era dell’IA e del digitale”.

Cosa ha detto davvero sulla morte dei carabinieri

Sulla morte dei tre carabinieri a Castel d’Azzano, in seguito all’esplosione di un’abitazione sotto sfratto riempita di gas e bombe molotov, Ilaria Salis ha dichiarato che va compreso il contesto. In occasione dell’evento “Popular Assembly for Housing Justice: Homes for People, Not for Profit”, l’eurodeputata ha sostenuto il diritto all’abitare, una delle sue battaglie.

La vicenda è effettivamente collegata al tema, ma Salis non giustifica la strage, come invece sembra suggerire la maggioranza, che l’ha duramente attaccata. Secondo la Lega Toscana Salvini Premier, per esempio, le sue parole sarebbero “una tesi giustificazionista”.

Ma cosa ha detto davvero? Ilaria Salis ha definito l’incendio “un gesto disperato e terribile”, alla cui radice c’è una questione sistemica: la negazione del diritto ad abitare. E ha aggiunto che “se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile”.