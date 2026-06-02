Ilaria Salis contro la parata militare del 2 giugno per la Festa della Repubblica: "Va abolita". È polemica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ilaria Salis si esprime contro la parata del 2 giugno e scatena la bufera politica. Mentre è in corso la lunga giornata di cerimonie ed eventi per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, l’eurodeputata di Avs ha scritto sui social un post in cui sostiene che la tradizionale rivista militare ai Fori Imperiali andrebbe “abolita”. Un’uscita che ha provocato le reazioni di diversi esponenti della maggioranza.

La proposta di Ilaria Salis

Ilaria Salis ha sostenuto la sua proposta con un post lanciato sui suoi profili social al termine della parata militare ai Fori Imperiali, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e altre alte cariche dello Stato come il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso.

“In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine – scrive l’eurodeputata – servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”.

La bufera politica

L’idea non ha ricevuto il sostegno di altri esponenti dell’opposizione, ma ha piuttosto attirato gli attacchi da parte degli esponenti della maggioranza, in particolare da Fratelli d’Italia.

“Ilaria Salis ha avuto un’altra delle sue geniali idee: abolire la parata del 2 giugno” il commento sarcastico del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.

“Ho un’idea migliore: aboliamo il voto del Parlamento europeo grazie al quale ti sei salvata dal processo in Ungheria e così magari vediamo come va a finire e lasciamo la parata così com’è” ha scritto su X, in riferimento al voto alla plenaria dell’Europerlamento che le ha confermato l’immunità, evitando di essere processata a Budapest dove è accusata del presunto pestaggio di due neonazisti.

La difesa della parata del 2 giugno da parte di Fdi

A scagliarsi contro Ilaria Salis anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“La sua allergia alle divise è coerente con la storia di chi si è candidato in Parlamento per scappare dalle conseguenze di azioni violente e vigliacche” ha replicato all’Adnkronos, alzando anche la posta della polemica sui leader dell’opposizione assenti alla parata militare del 2 giugno.

“Non abbiamo visto stamattina Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Boldrini a festeggiare ai Fori Imperiali. Non sappiamo se avessero impegni improcrastinabili o se la pensano come Ilaria Salis. Sappiamo però che le donne e gli uomini che hanno sfilato questa mattina continueranno a difendere la Repubblica italiana anche per la Libertà di chi non gli sarà mai grato”, ha aggiunto il deputato.