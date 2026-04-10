Ilaria Salis denuncia la "minaccia" dell'eurodeputato Alexander Jungbluth di Afd, "ora sappiamo dove abiti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ilaria Salis è “esterrefatta” dalla “attenzione morbosa” per la sua vita privata. Al centro della nuova polemica il presunto rapporto tra l’eurodeputata e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, vietato dalle regole del Parlamento europeo. Salis parla di una “campagna della destra che arriva a spiarmi in casa” e denuncia la “minaccia” ricevuta dall’eurodeputato Alexander Jungbluth di Afd: “Ora sappiamo dove abiti”.

Ilaria Salis e il “partner stabile”

“Sono bersaglio di una campagna della destra che arriva a spiarmi in casa: si è andati oltre”.

Così a Repubblica l’europarlamentare Ilaria Salis torna a parlare della nuova polemica che la vede protagonista, tra richieste di chiarimenti e dimissioni avanzate da Fratelli d’Italia.

ANSA

Al centro della vicenda i rapporti esistenti tra lei e il suo assistente parlamentare, Ivan Bonnin.

Il regolamento del Parlamento europeo vieta che un eurodeputato assuma il proprio coniuge o “partner stabile“.

Ma Bonnin “non è il mio partner stabile”, dice Salis. “Lo conoscevo di vista prima della mia carcerazione in Ungheria”, ora è “un carissimo amico, una persona verso cui nutro piena fiducia”.

La residenza con Ivan Bonnin

Da quanto emerso, fino al 29 marzo, il giorno dopo il controllo di polizia a Roma, i due avevano la stessa residenza, nell’abitazione di lui a Milano.

Dal suo ritorno da Budapest, spiega l’europarlamentare di Avs, ha cambiato quattro volte residenza in meno di due anni.

“Dall’inizio del 2025 fino al marzo scorso l’ho fissata in un appartamento di proprietà di Bonnin”, dice, ma “questo non significa che abbiamo una relazione stabile o che viviamo insieme”.

“Lui – spiega – è quasi sempre a Bruxelles per lavoro e io giro in Italia e in Europa. Sono stata coinquilina di molti altri amici in passato”.

La “minaccia” dell’eurodeputato Alexander Jungbluth

E sul cambio di residenza il giorno dopo la perquisizione in hotel a Roma, Ilaria Salis afferma che si tratta di un problema di sicurezza.

“La destra e i giornali di quella parte politica – dice – avevano iniziato a strumentalizzare da subito la sua presenza in camera mia e per non lasciare alcuno spazio a questa manipolazione ho cambiato indirizzo”.

Ilaria Salis afferma di ricevere “minacce quotidiane“, persino da un collega europarlamentare, il tedesco Alexander Jungbluth del partito di estrema destra Afd.

Con lui a fine marzo ha condiviso un’auto messa a disposizione dall’Europarlamento al ritorno da una plenaria: “Una volta arrivati alla mia abitazione mi ha detto ‘Ora sappiamo dove abiti‘”.

“Ho segnalato l’episodio alla presidente del Parlamento europeo”, aggiunge.