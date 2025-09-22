Ilaria Salis e l'immunità in bilico, "voglio il processo ma in Italia perché in Ungheria sentenza già scritta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La commissione giuridica del Parlamento europeo voterà sulla revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis, accusata dall’Ungheria di aggressione contro neonazisti durante la “giornata dell’onore”. Un “sì” alla revoca farebbe ripartire il processo a Budapest (pur preservando l’attuale mandato), mentre se l’immunità sarà mantenuta, il procedimento resterà sospeso per tutta la legislatura. Salis si dice pronta a farsi processare, ma solo in Italia.

Il voto per l’immunità di Ilaria Salis

Martedì 23 settembre è il giorno in cui la commissione Juri del Parlamento europeo vota, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell’immunità per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs.

Ilaria Salis è accusata dall’Ungheria di aggressione verso due neonazisti durante la “giornata dell’onore”, manifestazione che ricorda il tentativo infruttuoso del Terzo Reich e dell’esercito ungherese di sfondare l’assedio sovietico su Budapest nel 1945.

Ilaria Salis

Arrestata e detenuta per più di un anno in condizioni ritenute degradanti, è stata immortalata con mani e piedi incatenati in Aula, immagini che hanno suscitato forte reazione in Italia e all’estero.

Una decisione in dubbio

Adrian Vázquez Lázara è il relatore incaricato del dossier, ex Renew, che secondo fonti non confermate potrebbe orientarsi contro Salis, vedendo nel suo caso un precedente importante per gli indipendentisti catalani.

Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, ha diffuso un tweet con coordinate di un carcere magiaro, gesto che per molti solleva il sospetto di una persecuzione politica, specie alla luce dei ripetuti dubbi sull’uso dello stato giudiziario in Ungheria.

Ilaria Salis chiede di essere processata in Italia

Il Corriere della Sera ha raggiunto l’europarlamentare per sondare i suoi umori alla vigilia del voto sull’immunità. Questa la posizione di Italia Salis:

“La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. Per questo la difesa della mia immunità è oggi fondamentale”.

E ancora:

“La legge italiana prevede, in determinate circostanze, la possibilità di aprire un procedimento anche per accuse relative a fatti avvenuti all’estero. Le autorità italiane avrebbero potuto farlo da tempo; forse non hanno voluto. Ma ora è il momento di agire. Per questo chiedo: processatemi in Italia. Fatelo ora”.

Come funziona il voto sull’immunità

La Commissione Giuridica voterà se togliere o difendere l’immunità parlamentare. In caso di revoca il dossier andrà in Aula plenaria, presumibilmente nella sessione di ottobre.

Nell’Aula si decide con maggioranza semplice. Il voto nella commissione è tenuto a porte chiuse; spesso si ricorre all’alzata di mano, rendendo difficile capire come votino i singoli deputati, salvo che non si attivi il voto segreto (richiede il sostegno di un quinto dei deputati e di un gruppo politico).

Cosa succede se viene revocata l’immunità parlamentare

L’immunità parlamentare al Parlamento europeo è una protezione che impedisce procedimenti giudiziari, arresti o detenzioni per opinioni espresse o voti compiuti nella veste di deputato. Se un’autorità nazionale richiede la revoca, il Parlamento avvia l’iter: il Presidente ne dà comunicazione in Aula, la commissione giuridica (JURI) valuta il caso, ascolta il deputato se necessario, e decide a porte chiuse.

Se la commissione raccomanda la revoca, il Parlamento in seduta plenaria vota con maggioranza semplice. Revocata l’immunità, il mandato dell’eurodeputato non decade automaticamente, facendo quindi restare in carica il deputato.

Non si tratta di una sentenza di colpevolezza, ma semplicemente l’apertura alla possibilità che le autorità giudiziarie nazionali possano procedere con indagini o processo. In alcuni casi, se il reato è flagrante, l’immunità decade automaticamente.

Con la revoca, per la persona interessata possono cambiare gli spostamenti, le attività politiche, può attivarsi un mandato d’arresto europeo, se previsto dal caso, e il procedimento giudiziario nel Paese che ha richiesto la revoca riprende.