Ilaria Salis e l'occupazione delle case, "non posso biasimare chi lo fa, le leggi si possono cambiare"

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L’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è tornata a parlare dell’occupazione delle case, sostenendo di “non poter biasimare” chi lo fa e non ha alternative. La posizione di Salis è coerente con quella dei movimenti per la casa, che spesso occupano case vuote per permettere a famiglie altrimenti senza un alloggio di abitarvi. Le occupazioni delle case popolari, però, sono un problema più complesso.

Le dichiarazioni di Ilaria Salis sulle case occupate

Durante una puntata della trasmissione Rai Lo Stato delle Cose, è stata intervistata l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis. L’intervista è avvenuta durante una manifestazione di studenti per un accesso più semplice agli alloggi, e Salis ha dichiarato:

Il problema degli affitti si risolve facendo più case popolari, limitando i prezzi degli affitti privati. Piuttosto che dormire in macchina se entra in una casa, non mi sento di biasimarlo. È un reato, ma le leggi si possono cambiare.

ANSA

Salis viene dagli ambienti dei movimenti di lotta per la casa, questi sostengono che l’alloggio sia un diritto fondamentale che lo Stato non tutela a sufficienza.

Cosa sono i movimenti di lotta per la casa

Salis ha spiegato le sue posizioni anche alla testata Eu News: “I movimenti di lotta per la casa non occupano la seconda casa di nessuno, non occupano la casa della ‘signora Maria’ che è stata ricoverata in ospedale per qualche giorno”, ha detto l’eurodeputata.

Le case che vengono occupate dai movimenti sono case lasciate colpevolmente vuote dagli enti gestori. Ci sono 300.000 nuclei familiari in Italia che sono in attesa di un’assegnazione della casa popolare”, ha spiegato.

L’assegnazione delle case popolari in Italia è molto lenta e il numero degli alloggi vuoti, circa 60mila, è molto inferiore a quello delle famiglie in attesa. La lentezza del sistema e le situazioni di fragilità delle famiglie coinvolte generano frustrazione e portano in alcuni casi a occupazioni.

La questione delle occupazioni delle case popolari

Sono circa 22mila gli alloggi occupati in Italia su quasi 800mila case popolari. Le lentezze del sistema di assegnazione hanno permesso alle organizzazioni criminali di infiltrarsi in questi contesti e di gestire, come se fossero agenzie immobiliari, le assegnazioni.

Gli occupanti pagano l’affitto ai criminali, che possono aver preso il controllo della casa o perché parte di quelle 60mila in attesa di assegnazione, o perché inagibile o, in casi più rari, perché lasciata momentaneamente vuota dal suo inquilino.

Salis ha condannato questa pratica, sottolineando come i movimenti per la casa vi si oppongono: “Condanniamo nella maniera più assoluta e combattiamo i racket delle occupazioni e bisogna dire che i movimenti di lotta per la casa sui territori, nei quartieri quotidianamente sono i primi che si oppongono a queste forme di sopruso”, ha dichiarato l’eurodeputata.