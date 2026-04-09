Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: "Ha cambiato domicilio"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Ilaria Salis torna al centro delle polemiche, stavolta per una sua presunta relazione con il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. A rilanciare il caso è stato Il Giornale, con una ricostruzione compiuta del direttore Tommaso Cerno, il quale ha parlato anche di casa in comune e di un cambio di domicilio. Sottolineando che le regole del Parlamento europeo vieterebbero l’assunzione di “partner stabili” come assistenti. L’eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, da parte sua, ha negato qualsiasi legame sentimentale con Bonnin, definendolo un “caro amico” che “si è appoggiato nella mia stanza”.

La ricostruzione de Il Giornale sul caso Salis-Bonnin

Le indiscrezioni sulla presunta coppia sono state realizzate raccogliendo indizi fra Milano e Roma. Nella Capitale, il giorno della perquisizione da parte della polizia prima di una manifestazione, nella stanza d’albergo di Ilaria Salis sarebbe stato trovato anche Ivan Bonnin.

Da lì il quotidiano milanese ha avviato la propria inchiesta, sostenendo di aver scoperto la condivisione della residenza da parte dell’europarlamentare e del suo assistente in un palazzo di otto piani nel capoluogo lombardo.

ANSA

Tommaso Cerno sottolinea, con stile provocatorio, come Il Giornale abbia scoperto che Ilaria Salis non occupava abusivamente l’appartamento meneghino, bensì da evidenze anagrafiche risultava lì domiciliata fino al 29 marzo.

Interrogando i vicini di casa, i giornalisti del quotidiano avrebbero scoperto che l’abitazione è in realtà di proprietà di Bonnin, “anche se non vive qui in pianta stabile”. E sulla Salis: “L’ho incrociata una volta qui”.

L’esponente di Avs aveva inoltre presentato il suo libro Vipera in una libreria situata nella medesima strada dell’appartamento. Un “indizio” ulteriore, secondo Il Giornale, della “familiarità” di Salis con Bonnin nella loro casa condivisa.

Il cambio di residenza da parte di Ilaria Salis

Il direttore Cerno ha evidenziato come, dopo lo “scoop” pubblicato dal quotidiano, Ilaria Salis si sarebbe affrettata a cambiare ufficialmente il proprio domicilio, trasferendolo in un’altra città.

La ricostruzione de Il Giornale solleva così dubbi sulla natura non sentimentale, come dichiarato dalla donna, del rapporto con Bonnin, trovato nella stanza prenotata da lei all’hotel romano e proprietario dell’abitazione in cui condividevano il domicilio.

Se il cambio di residenza e la natura amorosa della relazione fossero confermati, si configurerebbe infatti una violazione del regolamento del Parlamento europeo. In particolare della norma secondo cui “i deputati non possono chiedere l’assunzione o il ricorso ai servizi del proprio coniuge o partner stabile in un’unione di fatto”.

Ivan Bonnin è infatti un Apa (Assistente Parlamentare Accreditato) con un contratto diretto stipulato con l’istituzione Ue. Un rapporto di lavoro che impone un’altra condizione che, stando alla ricostruzione del quotidiano milanese, non sarebbe stata rispettata.

Parliamo dell’obbligo di “stabilire la propria residenza nel Paese della sede di lavoro designata (Bruxelles, Strasburgo o Lussemburgo)”. Mentre, da scheda anagrafica aggiornata al 29 marzo e visionata da Il Giornale, pare che Bonnin risultasse residente a Milano.