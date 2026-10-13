Ilaria Salis e la reazione dopo la condanna annullata dalla Corte d'Appello: "Riconosciute le mie ragioni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ilaria Salis ha pubblicato un breve messaggio sui social: “Sentenza annullata. Riconosciute le mie ragioni”. I giudici della Corte d’Appello di Milano – sezione Lavoro hanno accolto la richiesta di nullità della sentenza di primo grado richiesta dai legali dell’eurodeputata di Avs. Il Tribunale dovrà tornare a pronunciarsi sul licenziamento di due ex collaboratori che, lo scorso marzo, si erano visti riconoscere, in un processo in contumacia, un risarcimento complessivo di circa 300mila euro per essere stati mandati via senza giusta causa.

La reazione di Ilaria Salis

Il messaggio di Ilaria Salis è apparso sulla sua bacheca social nella mattinata di martedì 13 ottobre.

Per commentare la vicenda che la vede protagonista, l’eurodeputata si è limitata a poche parole: “Sentenza annullata, riconosciute le mie ragioni“. Nel post compare anche l’immagine di una mano che fa il segno di “vittoria”.

Poi Ilaria Salis ha diffuso una nota: “Accolgo con soddisfazione la decisione, che ha riconosciuto la nullità delle notifiche e, di conseguenza, della sentenza di primo grado nell’ambito della controversia con due ex collaboratori”.

L’eurodeputata ha aggiunto: “Come ho sostenuto fin dall’inizio, non ero stata posta nelle condizioni di venire a conoscenza del procedimento e, di conseguenza, di esercitare il mio diritto alla difesa. L’intero giudizio di primo grado si è svolto in mia totale e incolpevole assenza, senza alcuna possibilità di contraddittorio. Una situazione surreale. La decisione odierna riconosce la fondatezza delle ragioni che abbiamo sostenuto fin dal principio su questo punto”.

Ilaria Salis ha poi puntato il dito contro “una vergognosa campagna mediatica, orchestrata dalla solita macchina del fango che prende sistematicamente di mira, anche con metodi sleali, chi si batte a sinistra e non abbassa la testa. Una campagna che ha avuto pesanti ripercussioni sulla mia salute, sulla mia immagine pubblica e sulla mia reputazione. Mi riservo pertanto di intraprendere ogni iniziativa opportuna nelle sedi competenti, a tutela dei miei diritti e per valutare la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti”.

La nota si conclude così: “Continuerò a dedicarmi con ancora più determinazione al mio lavoro e alle battaglie politiche per cui sono stata eletta. Il mio mandato è al servizio delle oltre 176mila persone che mi hanno dato fiducia”

Cosa significa che la sentenza è stata “annullata” e cosa succede ora

Come riportato da Adnkronos, i giudici della Corte d’Appello di Milano – sezione Lavoro hanno accolto l’istanza di nullità della sentenza di primo grado presentata dai legali di Ilaria Salis.

Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nuovamente sul licenziamento di due ex collaboratori dell’eurodeputata di Avs che, lo scorso marzo, si erano visti riconoscere, all’esito di un processo in contumacia, un risarcimento complessivo pari a circa 300mila euro per essere stati mandati via senza giusta causa.

Dalla sentenza, visionata dall’agenzia di stampa, emerge come il collegio, “accertata la nullità della notifica del ricorso, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro” emessa a marzo, “rimette la causa al primo giudice” e “compensa le spese di lite del doppio grado”.

Le parole degli avvocati di Ilaria Salis

La decisione è stata presa dal collegio presieduto da Silvia Marina Ravazzoni all’indomani dell’udienza con cui gli avvocati di Ilaria Salis avevano chiesto la nullità del verdetto pronunciato, secondo i legali, “all’esito di un giudizio instaurato mediante notificazione inesistente“.

Ci sarebbe stato solamente un tentativo dell’ufficiale giudiziario, a fronte di una residenza nota e un indirizzo Pec conosciuto.

“La contumacia inconsapevole“, per gli avvocati dell’eurodeputata, avrebbe impedito “di esercitare il proprio diritto di difesa”, cioè evidenziare il “deterioramento del rapporto fiduciario” tra Ilaria Salis e i due ex collaboratori che le hanno fatto causa.

La reazione degli ex collaboratori di Ilaria Salis

In una nota riportata da ANSA, Tiziana Laratta, Francesca Verdura e Sergio Romanotto, legali dei due ex collaboratori di Ilaria Salis, hanno commentato così la decisione: “La Corte di Appello ha ritenuto la notifica del ricorso non corretta. Ancora non ci sono le motivazioni per capirne il motivo. A ogni modo la causa verrà riassunta e non abbiamo nessun problema ad affrontare la questione nel merito“.

La sentenza di primo grado aveva condannato Ilaria Salis a versare compensi mensili per oltre 300 mila euro nella causa avviata contro di lei per ‘licenziamento’ senza giusta causa.