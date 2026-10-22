Ilaria Salis inizia a urlare in diretta tv dal Parlamento europeo: il video dell'eurodeputato Marco Squarta

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Scontro in diretta tv tra Ilaria Salis e Laura Ravetto. L’eurodeputata era collegata dal Parlamento europeo con la trasmissione L’aria che tira su La7, quando il confronto televisivo si è acceso e lei ha iniziato a urlare. A riprendere il dietro le quinte a Strasburgo è stato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Marco Squarta che poi ha pubblicato la scena sui social: «È sempre così, questa è la sinistra che rappresenta l’Italia in Europa», ha commentato.