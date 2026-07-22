Ilaria Salis licenzia senza giusta causa due collaboratori, condannata a risarcirli per oltre 300mila euro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ilaria Salis condannare a risarcire due suoi collaboratori licenziati senza giusta causa. Il Tribunale di Milano avrebbe accolto le richieste di due ex collaboratori dell’europarlamentare di Avs, che ha interrotto due contratti con scadenza 2029, cioè alla fine del mandato parlamentare. Ilaria Salis li dovrebbe risarcire per oltre 300mila euro.

Ilaria Salis e il licenziamento senza giusta causa

Adnkronos ha riportato la notizia dicendo di essere in possesso della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro.

Ilaria Salis è stata condannata, scrive l’agenzia, per aver licenziato due suoi collaboratori “senza giusta causa”.

I due (ormai ex) collaboratori avevano lavorato con la Salis in occasione della campagna elettorale che aveva portato alla sua elezione a europarlamentare con Alleanza Verdi e Sinistra nel giugno 2024.

I contratti e il licenziamento dei collaboratori

I due sarebbero poi stati licenziati, senza alcun preavviso, nel febbraio 2025.

I due collaboratori avevano contratti simili, da 2.900 e 3mila euro al mese, e la stessa scadenza, 16 luglio 2029, cioè la fine del mandato parlamentare.

I due erano stati assunti per lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo della parlamentare europea, la progettazione e gestione di campagne ed eventi in Italia e all’estero, l’assistenza per i contatti con le autorità o la consulenza di tipo politico in ambito strategico e tattico.

Come riposta sempre Adnkronos, prima un’assistenza sarebbe stata licenziata per il “venir meno del rapporto fiduciario” e una conseguente “situazione di incompatibilità ambientale e personale”.

Poi all’altro lavoratore sarebbe stato stracciato il contratto “tenuto conto della manifesta insoddisfazione riguardo ai contenuti della sua collaborazione”.

Il risarcimento per oltre 300mila euro

In mancanza di un accordo, come riferisce Adnkronos, secondo il giudice “spetta certamente alla datrice di lavoro l’onere della prova della giusta causa”.

Ma intanto “nel rimanere contumace” Ilaria Salis “non ha evidentemente assolto al proprio onere” e “deve quindi affermarsi l’insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati”.

In sostanza è stato stabilito un risarcimento da 300.900 euro per i mancati guadagni dei due collaboratori fino a fine mandato, a ci si aggiungono 10mila euro per le spese legali.

Gli avvocati dei sue collaboratori avevano cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo ufficiale di residenza della Salis.

Chi è Ilaria Salis

Attivista e insegnante, classe 1984, Ilaria Salis è attualmente in carica come europarlamentare.

Nel 2023 è stata protagonista di una complessa vicenda giudiziaria in Ungheria: nel febbraio di quell’anno venne arrestata a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti durante le manifestazioni del “Giorno dell’Onore”.

Nel 2024 le immagini di Salis portata in aula in catene, con manette ai polsi e ceppi ai piedi, suscitano forti proteste in Italia.

Una volta eletta a Bruxelles, nell’ottobre 2025 il Parlamento europeo ha confermato l’immunità parlamentare per l’attivista, proteggendola dal processo ungherese con una votazione sul filo del rasoio (306 sì contro 305 no).