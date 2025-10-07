Ilaria Salis mantiene l'immunità e attacca la Lega, accusa dopo il voto: "Fascisti, processatemi in Italia"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ilaria Salis mantiene l’immunità: grazie a un unico voto, la revoca è stata respinta. In una recentissima intervista dopo la votazione, l’europarlamentare di Avs ha attaccato duramente la Lega, che ha criticato il centrodestra per averla favorita: “Mi vorrebbero vedere in catene a marcire in un carcere ungherese. Sono fascisti”.

Ilaria Salis, respinta la revoca all’immunità

Con una votazione a scrutinio segreto, e per un solo voto, il Parlamento Europeo ha respinto la richiesta di revoca all’immunità per Ilaria Salis. La votazione si è conclusa con 306 favorevoli e 305 contrari.

Intervistata da La Repubblica dopo la votazione, l’europarlamentare di Avs ha dichiarato di sentirsi finalmente “libera”. Ha inoltre dichiarato di aver avuto paura prima del voto, “perché minacciata di essere arrestata di nuovo e riportata nelle carceri ungheresi in mano a un potere senza controllo”.

ANSA

Ilaria Salis

Salis ha anche affermato di non aspettarsi assolutamente quest’esito: “Avevo dei pezzettini di ferro in tasca come portafortuna. Ho avuto il cuore in gola fino all’ultimo perché non si avevano certezze sull’esito del voto. Per fortuna ha vinto la democrazia”, ha affermato.

Le frasi shock contro la Lega: “Fascisti”

La Lega ha reagito alla votazione sull’eventuale revoca all’immunità per Ilaria Salis accusando il centrodestra. Nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica, l’europarlamentare ha commentato con alcune frasi shock.

“Sono la caricatura di loro stessi. Si definiscono patrioti e poi consegnerebbero una cittadina italiana nelle mani di chi la perseguita”, ha affermato Salis.

“A loro non va bene nemmeno il processo in Italia, mi vorrebbero vedere in catene a marcire in un carcere ungherese. Sono fascisti”.

La richiesta a Nordio

Ilaria Salis ha poi dichiarato di non voler fuggire dalla giustizia.

“Io non voglio scappare dalla giustizia”, ha affermato a La Repubblica, “ma non voglio essere inseguita dalla longa manus della persecuzione ungherese”.

Da qui, la richiesta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio: essere processata in Italia.

“Io voglio che questa vicenda si chiuda e che la giustizia faccia il suo corso. Ribadisco di volere lo svolgimento del mio processo in Italia dove sussistono garanzie democratiche, il rispetto della presunzione di innocenza, l’indipendenza della magistratura”.