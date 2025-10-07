Ilaria Salis mantiene l'immunità, Matteo Salvini si infuria e attacca gli eurodeputati di centrodestra
Matteo Salvini ha reagito in maniera furiosa al voto del Parlamento Ue che ha confermato l'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis: il suo affondo
Ilaria Salis non potrà essere processata in Ungheria dal momento che conserverà l’immunità da eurodeputata in seguito alla votazione a scrutinio segreto al Parlamento Ue a Strasburgo, conclusasi con un solo voto a suo favore. Matteo Salvini si è infuriato, attaccando “chi si dice di centrodestra e ha votato per salvare la signora Salis dal processo”.
- Ilaria Salis mantiene l'immunità da eurodeputata: niente processo
- La rabbia di Matteo Salvini dopo il voto sull'immunità di Ilaria Salis
- Il commento di Roberto Vannacci
- La reazione di Ilaria Salis alla votazione
- L'attacco di Bonelli e Fratoianni a Salvini
Ilaria Salis mantiene l’immunità da eurodeputata: niente processo
Nella mattinata di martedì 7 ottobre, poco dopo mezzogiorno, è stato reso noto l’esito della votazione a scrutinio segreto a Strasburgo sull’immunità da eurodeputata di Ilaria Salis. Con un solo voto di scarto in favore dell’eurodeputata italiana (306 favorevoli e 305 contrari, oltre a 17 astenuti e 100 assenti), a Strasburgo si è deciso di mantenere l’immunità per Ilaria Salis, che pertanto non verrà processata in Ungheria.
Durante la procedura di voto si è registrato un inconveniente tecnico: sembra, infatti, che la scheda dell’eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionasse in modo corretto. La presidente Roberta Metsola si è opposta alla richiesta di ripetizione.
Ilaria Salis.
La rabbia di Matteo Salvini dopo il voto sull’immunità di Ilaria Salis
Sui social, Matteo Salvini ha polemizzato col verdetto della votazione sull’immunità da eurodeputata di Ilaria Salis, “accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale”.
Il leader della Lega si è prima scagliato contro la sinistra, criticando il “trucchetto del voto segreto richiesto dai gruppi di sinistra”. Poi, però, Salvini ha attaccato la sua stessa parte politica: “Anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!“.
Il commento di Roberto Vannacci
Anche Roberto Vannacci ha commentato via social il voto al Parlamento Ue di Strasburgo: “Solo una parola. Vergogna” si legge nel suo post.
La reazione di Ilaria Salis alla votazione
In una nota, Ilaria Salis ha commentato così l’esito della votazione sulla sua immunità, definito “una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo”.
Secondo l’eurodeputata di Avs, il voto di Strasburgo “dimostra che la resistenza funziona” e che “quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte”.
All’interno del suo comunicato, Ilaria Salis ha tenuto a precisare che “la lotta è tutt’altro che finita” e che “le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale”, dal momento che “tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”.
L’attacco di Bonelli e Fratoianni a Salvini
Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS hanno dedicato un pensiero a Matteo Salvini dopo il voto che ha confermato l’immunità per Ilaria Salis.
In un comunicato congiunto si legge: “Ilaria non ha mai voluto fuggire dal processo, lo ha detto chiaramente, ma un processo deve garantire i diritti della difesa e in Ungheria questo sarebbe stato impossibile. Salvini e i suoi amici fascisti di tutta Europa che, schiumando rabbia e livore, in queste ore stanno montando un’altra delle loro intollerabili campagne di odio si diano una calmata: l’Europa è lo spazio dei diritti, delle libertà, della democrazia”.