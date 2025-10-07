Ilaria Salis mantiene l'immunità per un solo voto al Parlamento Ue, finale col brivido per l'eurodeputata AVS

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ilaria Salis mantiene l’immunità da eurodeputata per un solo voto: 306 favorevoli e 305 contrari, con 17 astenuti. Il risultato dello scrutinio segreto a Strasburgo, martedì 7 ottobre, ha registrato un inconveniente tecnico, pare che la scheda dell’eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionasse. Finale col brivido, ma la presidente Roberta Metsola si è opposta alla richiesta di ripetizione. Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, non potrà quindi essere processata in Ungheria. Ha festeggiato al Parlamento Ue con baci, abbracci e un mazzo di fiori regalatole dai colleghi.

Come è andato il voto

Martedì 7 ottobre, poco dopo le ore 12, è arrivato l’esito del voto segreto sull’immunità di Ilaria Salis:

306 favorevoli

305 contrari

17 astenuti

100 assenti

La reazione di Ilaria Salis

Ilaria Salis, dopo l’esito, ha diramato una nota. Ecco il testo integrale:

“Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”.

La rabbia di Salvini contro gli eurodeputati di centrodestra

Matteo Salvini, leader della Lega, non ha preso bene l’esito del voto.

Il vicepremier se l’è presa con il “trucchetto del voto segreto chiesto dalla sinistra”, ma soprattutto con gli eurodeputati di centrodestra che hanno votato a favore di Ilaria Salis.

Sui social, Salvini ha ricordato che l’esponente di AVS “è accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”.