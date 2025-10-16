Ilaria Salis nella bufera per la frase sull'esplosione a Castel D'Azzano e i carabinieri morti, ira FdI-Lega

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le affermazioni di Ilaria Salis sull’esplosione di Castel D’Azzano che ha provocato la morte di tre carabinieri hanno indignato diversi esponenti di Lega e Fratelli d’Italia dando vita ad un vespaio di polemiche. L’europarlamentare, in un post sul social network X, ha utilizzato il caso di cronaca come esempio delle conseguenze del capitalismo e di un utilizzo della proprietà privata speculativo.

Cosa ha detto Ilaria Salis sui carabinieri morti a Castel D’Azzano

L’occasione per presentare sui social l’evento Popular Assembly for Housing Justice: Homes for People, Not for Profit si è trasformata per Ilaria Salis in uno spunto di riflessione sull’attualità.

Il meeting, organizzato in collaborazione con delegazioni francesi, portoghesi, spagnole, svedesi e tedesche del gruppo The Left in the European Parliament, ha come argomento principale come sostenere la causa per il diritto all’abitare.

ANSA Il Carabinieri Scelto Davide Bernardello, il Brigadiere Capo Valerio Daprà e il Luogotenente Marco Piffari morti a causa dell’esplosione in un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona

Questo il collegamento di Ilaria Salis che ritenuto crisi abitativa e povertà crescente il motivo che ha causato l’esplosione in un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona.

Le frasi che più hanno indignato diversi esponenti di Fratelli d’Italia e Lega riguardano il definire l’incendio volontario un gesto disperato e terribile alla cui matrice c’è una questione sistemica: la negazione del diritto ad abitare.

L’esplosione del casolare ha provocato la morte di tre carabinieri.

L’attacco alla politica di Ilaria Salis

Per l’europarlamentare “se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile” di ciò che di orribile accade.

Dovrà, dunque, assumersi le responsabilità di gesti come quello avvenuto a Castel D’Azzano.

Infine ha definito la sicurezza di un tetto sopra la testa una condizione essenziale, non un privilegio di classe.

Queste considerazioni, in particolare, hanno scatenato l’ira di diversi esponenti politici.

La replica della Lega

“Parole rivoltanti” questo il titolo del post di Lega Toscana Salvini Premier ha attaccato l’europarlamentare.

Le sue affermazioni sono state definite “una terribile tesi giustificazionista” della morte di tre carabinieri utilizzata per sponsorizzare le sue battaglie in favore dell’abolizione della proprietà privata.

Sulla stessa scia il commento social di Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo.

“Un orrore” definisce quanto scritto da Ilaria Salis e sottolinea come l’europarlamentare non abbia nemmeno speso una parola di cordoglio per tre carabinieri morti mentre servivano il Paese.

L’ira di Fratelli d’Italia

“Un’ignominia” le parole di Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia. Per la politica non bisogna negare disagio, difficoltà e sofferenze di chi perde un alloggio ma non si può giustificare una strage.

Infine l’affondo sull’immunità parlamentare della Salis definita “una delinquente abituale”.

Per Lara Magoni, europarlamentare in quota Fratelli d’Italia, non si giustifica mai la violenza “sono dichiarazioni indegne e oltraggiose che offendono la memoria di tre carabinieri caduti nell’adempimento del loro dovere”.

Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia, ha invece scritto un lungo post su Facebook etichettando come inaccettabile giustificare una tragedia: “Vergogna a chi tenta di distorcere la realtà e di giustificare il giustificabile”.