Ilaria Salis non perde l'immunità, il Parlamento Ue respinge la revoca: le reazioni del padre e di Salvini

La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Avs. La richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria è stata bocciata con 13 voti contro 12, decisivi sono risultati due voti del Ppe. Si tratta però solo di un primo passaggio, la decisione definitiva sulla revoca spetta all’Europarlamento in sessione plenaria, che si riunirà e voterà il 6 ottobre.

Il primo voto al Parlamento europeo sul caso di Ilaria Salis ha respinto la revoca della sua immunità da europarlamentare chiesta dal governo ungherese di Viktor Orbán.

La richiesta di revoca, riferisce Ansa, è stata bocciata con 13 voti a 12 dalla Commissione Affari giuridici dell’Europarlamento nella mattinata di martedì 23 settembre.

Determinante il voto di due esponenti dei Popolari (il gruppo di Forza Italia) che hanno scelto di votare a sostegno dell’eurodeputata di Avs.

Sinistra, socialisti, verdi e liberali hanno in Commissione 11 voti su 25, i gruppi di destra (Patrioti, Sovranisti, Ecr) 7 e il Ppe – il gruppo più grande – altri 7.

La Commissione dovrà votare anche sulla richiesta di revoca dell’immunità, presentata sempre da Budapest, di due europarlamentari ungheresi: Peter Magyar (del Ppe), che è anche il leader dell’opposizione a Orbán, e Klara Dobrev, socialista.

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile intesa tra Popolari e Socialisti per salvare i propri deputati.

Ilaria Salis, attesa per il voto al Parlamento Ue

La partita per Ilaria Salis non finisce però qui: il voto della commissione è soltanto una indicazione, il passaggio più importante sarà il voto dell’intero Parlamento europeo.

Sarà l’Europarlamento riunito in sessione plenaria a Strasburgo a decidere con un voto a maggioranza semplice sulla richiesta di revoca il prossimo 6 ottobre.

Pur non essendo vincolante, il voto in commissione è comunque rilevante perché dà indicazioni sulle intenzioni di voto dei partiti durante la plenaria. Come in commissione, sarà decisiva per il voto la scelta dei Popolari.

Ilaria Salis chiede un processo in Italia

“Difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán”, ha dichiarato Ilaria Salis dopo il voto in commissione.

“È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stessa auspico e chiedo con forza”.

In una intervista al Corriere della Sera, l’eurodeputata ha chiesto di essere processata in Italia per le accuse che le muove il governo dell’Ungheria, dove era rimasta in carcere 15 mesi prima di essere eletta al Parlamento europeo.

“La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile”, ha detto.

La reazione del padre dell’eurodeputata

Esprime gioia dopo il voto della commissione Roberto Salis, il padre dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra.

“Siamo un pochino più sereni, ma molto felici, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria quindi speriamo”, ha detto all’Ansa.

Il commento di Matteo Salvini

Opposta la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che su X scrive “Chi sbaglia, non paga” postando una foto di Salis con la scritta “Vergogna. Poltrona salva, dignità persa”.