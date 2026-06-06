Ilaria Salis prende la tessera di Sinistra Italiana, "vera alternativa a questa brutta destra": FdI ironizza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ilaria Salis entra ufficialmente in Sinistra Italiana: a due anni dalla sua elezione al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, l’eurodeputata ha deciso di aderire formalmente al partito guidato da Nicola Fratoianni. L’annuncio è arrivato a Milano, alla Camera del Lavoro della Cgil. Salis ha elogiato il partito, definendolo “vera alternativa a questa brutta destra”. L’ironia di Fratelli d’Italia è arrivata a stretto giro.

Ilaria Salis prende la tessera di Sinistra Italiana

“Credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita d’ora in poi”, ha dichiarato Ilaria Salis. “Stiamo costruendo una vera alternativa a questa brutta destra“, ha aggiunto l’europarlamentare eletta fra le fila di Avs con 176mila preferenze e che per questo venne liberata dalle carceri ungheresi dopo 15 mesi di detenzione cautelare.

Salis venne arrestata con l’accusa di aver partecipato ad aggressioni nei confronti di militanti dell’estrema destra.

La reazione di Fratelli d’Italia

La reazione di FdI non ha tardato ad arrivare tramite un commento social: “Comunisti, complimenti per l’acquisto“. E ancora: “Che bello non avere la stessa tessera che avrà Ilaria Salis. Orgogliosi di far parte della destra che lei detesta”.

La patrimoniale

L’adesione di Salis a Sinistra Italiana arriva dopo l’evento milanese organizzato da Ela, il partito della sinistra europea, intitolato “Tax the Rich”, all’insegna, come dice lo stesso nome, della redistribuzione della ricchezza prelevata ai più ricchi.

L’ipotesi di una patrimoniale, però, pur essendo cara ad Avs potrebbe rappresentare un nodo da sciogliere nell’alleanza di centrosinistra. Lo ammette lo stesso Fratoianni, citato da Repubblica: “Il tema è che questo punto non è ancora stato definito nel programma”.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sul tema ha fatto un parziale dietrofront. “Lo verificheremo perché redistribuire la ricchezza è fondamentale e, soprattutto, è una questione su cui esiste una solida maggioranza nel Paese”, insiste Fratoianni. “È una cosa di buon senso”, conclude.

Ilaria Salis sulla patrimoniale

“La patrimoniale per l’Italia cui penso io – e a cui pensano tutte le persone sane di mente che si sono occupate di definirla – è una minuscola tassa supplementare: dall’1 al 3 per cento. Che riguarderebbe pochissime persone: circa 50mila multimilionari, lo 0,1 per centro della popolazione”, ha scritto sui social Ilaria Salis.