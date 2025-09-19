Ilaria Salis rischia la revoca dell'immunità il 23 settembre, "terrorizzata" da Orban con un tweet

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ilaria Salis ha paura di tornare in carcere. Si avvicina il giorno in cui il Parlamento europeo dovrà esprimersi sulla revoca dell’immunità all’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, accusata in Ungheria di aggressione nei confronti di militanti neo-nazisti. Salis si dice “terrorizzata”, parla di una “sentenza già scritta” e dell’inquietante tweet del portavoce del premier ungherese Viktor Orban.

Ilaria Salis rischia la revoca dell’immunità

È attesa nei prossimi giorni la decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis avanzata dall’Ungheria.

La questione sarà discussa e votata il 23 settembre dalla Commissione affari giuridici di Bruxelles.

ANSA Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra

Il parere della Commissione sarà poi sottoposto all’esame dell’Aula, il 7 ottobre, per la decisione finale.

Ilaria Salis “preoccupata”

“Sono giorni difficili”, dice Ilaria Salis a Repubblica. “Ho fiducia nei miei colleghi” ma “sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante”.

Se il Parlamento voterà per la revoca dell’immunità, l’Ungheria potrebbe emettere un mandato di cattura europeo e Salis tornerebbe in carcere a Budapest.

E ripartirebbe il processo a suo carico, “un processo farsa”, dice, “con una sentenza già scritta, svolto in assenza di garanzie democratiche”.

“Un processo in cui è impossibile difendersi e nel quale rischierei fino a 24 anni di carcere, una pena spropositata rispetto ai fatti che mi vengono contestati”.

“Mi terrorizza“, rivela, l’idea di poter tornare in prigione, dopo aver trascorso 15 mesi in un carcere di Budapest in detenzione preventiva.

L’eurodeputata contro Orban

Secondo l’europarlamentare di Avs, il voto sulla revoca della sua immunità “non è solo un caso personale, ma un voto politico sulla democrazia in Europa“.

Perché il governo ungherese guidato da Viktor Orban esercita “sistematicamente il potere in modo assolutistico, arrogante e vendicativo, l’esatto contrario di uno stato di diritto”.

In Ungheria, dice, “c’è una costante intromissione del governo nella giustizia, lo stesso Parlamento europeo ha aperto una procedura per violazioni gravi, gli oppositori sono silenziati, io sono una di questi”.

Lo dimostra il tweet del portavoce di Orban, Zoltan Kovacs, che riprendendo su X il post di Salis sulla data del voto al Parlamento ha risposto con due coordinate: 47.8690° N, 18.8699° E.

Una minaccia neanche troppo velata, dato che si tratta delle coordinate del carcere ungherese di Marianosztra.

E non la prima: a febbraio, dopo la partecipazione di Salis a Che tempo che fa, aveva scritto su X “dovresti essere qui e non in tv”, a corredo di una immagine di Salis dietro le sbarre creata con l’intelligenza artificiale.