Ilaria Salis sfida Orban per il Gay Pride di Budapest vietato dall'Ue, quando è e cosa rischia chi parteciperà

Ilaria Salis ha confermato che parteciperà al Gay Pride di Budapest, in aperta sfida contro il governo di Orban. La manifestazione è infatti vietata dalla legge in Ungheria. Nonostante l’Ue abbia sconsigliato ai commissari europei di prendere parte alla manifestazione, il 28 giugno Salis verrà accompagnata da diversi europarlamentari.

Ilaria Salis e la sfida a Orban: quand’è il Gay Pride di Budapest

Tra coloro che parteciperanno alla marcia organizzata per il Gay Pride a Budapest ci sarà anche Ilaria Salis, che guiderò la protesta dei parlamentari europei. L’evento è infatti vietato dalla normativa vigente in Ungheria.

In molti vedono la partecipazione dell’eurodeputata come una vera a propria sfida nei confronti di Orban, dato che l’evento non è permesso dalla legge ungherese.

La stessa Commissione Ue e l’ufficio della Presidente Ursula von der Leyen hanno formalmente consigliato agli europarlamentari di evitare ogni coinvolgimento con l’evento. In sostanza, von der Leyen ha sconsigliato ai parlamentari europei di partecipare al Gay Pride di Budapest, in quanto vietato dal governo di Orban.

La marcia si terrà il prossimo 28 giugno e segnerà il ritorno in Ungheria dell’europarlamentare dopo la sua detenzione durata più di un anno e mezzo.

Cosa rischia chi parteciperà all’evento

Per Ilaria Salis e per gli altri europarlamentari che parteciperanno al Gay Pride di Budapest non dovrebbero comunque esserci rischi particolari.

I membri del Parlamento Europeo godono infatti dell’immunità parlamentare, sebbene l’Ungheria abbia richiesto più volte all’Unione di revocarla.

Non correrebbero, dunque, rischi di arresto.

Tuttavia, gli organizzatori della marcia hanno messo in guardia gli aspiranti partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione vietata dal governo. Si tratta infatti comunque di un reato.

Le multe previste

In ogni caso, sia per Ilaria Salis e gli europarlamentari, sia per tutti gli altri partecipanti provenienti dall’estero, la partecipazione al Gay Pride di Budapest verrà considerata un reato minore.

Si rischiano, concretamente, delle multe: l’importo previsto varia dai 16 ai 500 euro.

Gli organizzatori sembrano escludere ogni possibile arresto. Vista l’attenzione che la comunità internazionale sta dedicando all’evento in Ungheria, ogni azione del genere è poco probabile.

Per via dei rischi contenuti, i promotori dell’evento auspicano una partecipazione massiva.