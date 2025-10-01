Ilaria Salis spiega cosa le succederebbe se venisse revocata l'immunità: "Persecuzione certa in Ungheria"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nonostante il voto contrario in commissione, Ilaria Salis rischia ancora di perdere l’immunità e di tornare in Ungheria in manette. L’eurodeputata di Avs è in attesa del voto del Parlamento Ue a Strasburgo, dove si deciderà definitivamente sulla revoca della sua protezione dalle accuse di Budapest, di lesioni contro tre militanti di estrema destra durante una manifestazione nel 2023, per le quali rischia 24 anni.

La revoca dell’immunità

In Commissione Affari giuridici dell’Europarlamento, la richiesta di revoca dell’immunità a Salis è stata respinta nella mattinata di martedì 23 settembre, con 13 voti a 12. Il passaggio finale sarà però atteso nella sessione plenaria dell’emiciclo del 6 ottobre, con un voto a maggioranza semplice.

La prima decisione rappresenta l’indirizzo sulle intenzioni di voto dei partiti e, come in commissione, a Strasburgo sarà decisiva l’espressione dei Popolari, che potrebbero trovare un’intesa con il gruppo dei Socialisti per salvare a vicenda i propri deputati. In ballo, infatti, c’è anche l’immunità di due europarlamentari ungheresi, Peter Magyar (del Ppe), che è anche il leader dell’opposizione a Orbán, e Klara Dobrev, socialista.

Cosa rischierebbe Ilaria Salis in Ungheria

Ospite in Tv a Carta Bianca su Rete 4, Ilaria Salis è tornata sui rischi che correrebbe in caso di voto sfavorevole, spiegando che se l’immunità dovesse venire revocata potrebbe essere arrestata sul posto a Strasburgo e portata a Budapest, dove sarebbe perseguitata dal Governo ungherese. Come lasciato intendere più volte dal portavoce di Viktor Orban, Zoltan Kovacs, e dallo stesso premier.

“Quello che si prospetterebbe è sicuramente un processo ingiusto con una sentenza già scritta, rischierei di rimanere in carcere per più di vent’anni” ha detto l’eurodeputata di Avs.

Il processo in Italia

Salis ha chiarito più volte di non avere intenzione di sottrarsi alla giustizia, ma che il processo si svolga in Italia.

“Io credo che mia immunità debba essere mantenuta proprio per proteggermi dalla vendetta ungherese. Perché in Ungheria non potrebbe esserci giustizia sarei esposta a una persecuzione spietata e certa” ha spiegato ancora a Bianca Berlinguer.

“Io credo che ci sia modo perché la giustizia faccia invece il proprio corso” ha aggiunto Salis ” e questa via sarebbe di celebrare il processo in Italia“.