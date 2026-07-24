Ilaria Salis spiega il licenziamento degli ex collaboratori, "non rispondevano alle mail, volevano rovinarmi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire con più di 300.000 euro due suoi collaboratori licenziati senza giusta causa. Salis però risponde che non era affatto senza giusta causa, aveva le prove, ma non le ha potute presentare perché non è stata informata del procedimento. Per questo ha fatto ricorso. La corte d’appello ha sospeso l’efficacia della sentenza e dopo l’estate ci sarà l’udienza.

Ilaria Salis non ha partecipato alle udienze

Ilaria Salis, europarlamentare tesserata di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata a risarcire per un totale di 300.000 euro due dei suoi collaboratori licenziati “senza giusta causa”. Rispondendo in un’intervista per Repubblica, ha spiegato che non ha potuto presentare le prove della giusta causa perché non era presente al procedimento e alle udienze.

Non le sarebbe giunta la notifica dell’avvio del procedimento perché sarebbe stata inviata al suo indirizzo di residenza in Italia, ma lei non si trova spesso in quella abitazione. L’ufficiale giudiziario sarebbe passato quando lei non era in casa e non ha lasciato una notifica.

Racconta così di essere rimasta all’oscuro del procedimento fino a maggio, due mesi dopo la sentenza. La notifica della condanna sarebbe pervenuta sempre allo stesso indirizzo, ma questa volta grazie a un avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario che le ha permesso di andare a ritirare i documenti.

La sentenza è stata sospesa

Proprio per questo avrebbe fatto ricorso ora. “Abbiamo preparato più di 100 pagine per ricostruire in modo completo quel che non ho potuto dire in primo grado”, spiega.

Da qui la sospensione da parte della corte d’appello della sentenza, che altrimenti sarebbe stata immediatamente esecutiva. Ci sarà una nuova udienza dopo l’estate.

Dichiara di avere piena fiducia che verrà fatta chiarezza, perché è convinta “di poter spiegare come sono andate le cose. E cioè che si è trattato di un recesso né improvviso né immotivato”.

Come sono andate le cose?

Prima di raccontarlo all’udienza, Ilaria Salis rilascia le motivazioni del licenziamento direttamente nell’intervista. Spiega di conoscere da tempo i due collaboratori, ma con il tempo il legame si è andato logorando fino a spezzarsi. “Pensavo non avessero secondi fini e invece ho sempre più avuto l’impressione che volessero far pesare il loro ruolo per influenzare le mie decisioni“, dice.

Per quanto riguarda le giuste cause, spiega che c’erano delle inadempienze nel lavoro. Uno degli esempi è che non rispondevano alle email, nonostante fossero tra le loro principali attività. Non avrebbero neanche portato a termine delle mansioni e, dopo aver provato più volte a presentare le criticità, la situazione era diventata sempre più conflittuale.

Sull’accusa di essere stati licenziati anche senza preavviso, Salis risponde che non è vero perché aveva proposto loro di trovare una soluzione e questi a loro volta le avrebbero risposto che le strade erano solo due, andare in tribunale o proseguire in quel modo.

L’impatto politico

Sul motivo del licenziamento, sia risultato per giusta causa o meno, si esprimerà il tribunale; nel frattempo però la politica commenta. La destra vuole le dimissioni di Ilaria Salis, che risponde che non accetterà mistificazioni sulla vicenda e la descrive come una “polemica meschina e strumentale”, perché non crede che a destra siano diventati improvvisamente sensibili ai diritti dei lavoratori.

Anche a sinistra non è tutto rose e fiori: per esempio Nicola Fratoianni ha dichiarato di voler attendere l’esito del processo prima di capire come muoversi.

È stato intervistato anche Mimmo Lucano, compagno di partito, che sulla vicenda si è speso a favore di Ilaria Salis. Ha detto di lei che è una persona “degna che si batte per diritti importanti” e che bisognerà vedere il motivo per il quale c’è stata la decisione di licenziamento.