Ilaria Salis su Ivan Bonnin, "non è il mio fidanzato ma un caro amico, da Meloni torsione autoritaria"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, ospite nel talk show È sempre Cartabianca, ha fornito dettagli sul blitz che la polizia, su richiesta della Germania, ha compiuto nelle scorse ore. L’attivista milanese è stata sottoposta a una perquisizione a Roma, nella sua camera d’albergo. Durante l’ispezione Salis è stata trovata in camera con il suo assistente parlamentare a Bruxelles, Ivan Bonnin.

Ilaria Salis sul blitz della polizia: “Accertamenti non specificati”

“Io ero arrivata a Roma giovedì sera perché dovevo lavorare in città durante la giornata di venerdì e poi mi sono fermata per andare alla manifestazione di sabato. Alle 7:30 di mattina, mentre stavo dormendo, ho sentito bussare alla porta”, ha esordito Ilaria Salis, che ha aggiunto che poi la polizia le ha chiesto di esibire i documenti.

“Io – ha proseguito – ho dato i documenti, ho spiegato che sono un’europarlamentare, oltre a domandare il motivo di questa visita mattutina e mi hanno detto che dovevano svolgere degli accertamenti non meglio specificati. Mi hanno rivolto diverse domande, quando ero arrivata a Roma e per quale motivo ero in città”.

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E ancora: “Inoltre mi hanno fatto una serie di domande che riguardavano la manifestazione del pomeriggio, dicendomi se avessi avuto intenzione di andare in manifestazione. Mi hanno chiesto addirittura se avevo degli oggetti pericolosi o particolari che volevo portare in manifestazione. Ho detto: “Guardate, io ho dei libri non so se questi possono considerarsi oggetti pericolosi””.

La versione dei poliziotti

La versione dei poliziotti è che non sapevano che Ilaria Salis fosse un’europarlamentare e che se ne sarebbero subito andati dopo averlo scoperto, restando solo un quarto d’ora. L’esponente di Avs ha fornito un resoconto ben diverso.

“Io – ha spiegato – sono rimasta per un’ora con la porta aperta, in pigiama, mentre loro svolgevano questi accertamenti non meglio specificati. Poi, a un certo punto, hanno deciso che gli accertamenti erano conclusi e, all’improvviso, se ne sono andati. Ho chiesto se potessero rilasciarmi un verbale del controllo e mi hanno detto di no, che non era previsto. Così, come erano apparsi, se ne sono andati”.

Sui media è emerso che l’intervento sarebbe stato richiesto dalla Germania, nell’ambito di un’inchiesta su un gruppo estremista tedesco, la cosiddetta ‘banda del martello’. Si starebbe indagando anche sull’europarlamentare di Avs per fatti del 2023 in Ungheria, per i quali Salis è rimasta in custodia cautelare per 15 mesi, prima di uscire dal carcere dopo l’elezione al Parlamento europeo.

“Allora – ha commentato Salis – i poliziotti hanno effettuato il controllo senza fornire alcuna spiegazione. Successivamente, la Questura di Roma ha chiarito che questo controllo non era minimamente legato alla manifestazione, ma sarebbe collegato a una segnalazione proveniente dalla Germania. Il ministro dell’Interno pare non sapesse nulla, così come la Questura: nessuno sembrava essere a conoscenza di questo controllo”.

L’eurodeputata ha anche chiarito i suoi rapporti con il suo assistente Ivan Bonnin: “Lui è un mio caro amico, un carissimo amico. Non è un convivente stabile. È semplicemente una persona che è venuta a Roma per partecipare alla manifestazione, come altre migliaia di persone, e si è appoggiata nella mia stanza. Questo è quanto”.

“Tra l’altro – ha aggiunto – è un mio collaboratore parlamentare: una persona estremamente formata e qualificata, quindi adatta a svolgere il ruolo che ricopre. Ha un dottorato in scienze politiche internazionali, parla quattro lingue e ha lavorato all’Università di Genova come ricercatore e docente. È quindi assolutamente idoneo all’incarico che svolge”.

L’eurodeputata: “Italia verso torsione autoritaria”

A Bonnin, Fratelli d’Italia ha contestato un precedente: è stato definito un ‘pregiudicato’. Su tale punto è stata presentata anche un’interrogazione parlamentare, sostenendo che, essendo pagato con soldi pubblici e indicato come ‘pregiudicato’, e inoltre ritenuto un convivente di Salis, ci sarebbe un conflitto di interessi, dato che la normativa europea vieta di assumere parenti, familiari o conviventi.

“Ma non è così – ha ribadito Salis – è un mio caro amico, una persona di cui mi fido moltissimo e alla quale rinnovo la mia fiducia, nonostante la campagna di diffamazione che c’è stata in questi giorni da parte del partito di governo, che immagino abbia anche alimentato questo polverone per distogliere l’attenzione da una situazione di difficoltà, a partire dal referendum perso in modo netto, e anche dalla vicenda del controllo avvenuto prima della manifestazione”.

“Credo che ci troviamo in una fase in cui il governo sta cercando di imprimere una certa torsione autoritaria al Paese. Il modello di riferimento è quello di Viktor Orbán. Non ho detto che l’Italia sia come l’Ungheria, ma che quella è la direzione verso cui si tende”, ha concluso l’eurodeputata.