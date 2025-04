Ilaria Sula, la madre di Mark Samson ha confessato: "Ho aiutato mio figlio a pulire il sangue in camera"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La madre di Mark Samson, arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, ha ammesso di aver aiutato il figlio a ripulire il sangue in casa. La confessione è arrivata dopo che la donna, indagata per concorso in occultamento di cadavere, è stata interrogata per 4 ore in Questura a Roma.

Ilaria Sula, il ruolo della madre di Mark Samson

“Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue in casa”. Nors Marlaps, la madre di Mark Samson, arrestato per l’omicidio di Ilaria Sula a Roma, ha ammesso il suo coinvolgimento durante l’interrogatorio in Questura.

La donna, indagata da alcuni giorni per aver partecipato a nascondere il corpo, è stata sentita per quattro ore, con l’assistenza di un interprete, come lei stessa aveva chiesto vista la mole di elementi a suo carico.

Ilaria Sula è stata uccisa il 25 marzo

Nors Marlapz ha ammesso di aver aiutato il figlio a rimuovere le tracce ematiche nell’abitazione. Dopo aver risposto alle domande del pubblico ministero Maria Perna, le è stata notificata ufficialmente l’accusa.

Mark Samson e la perizia psichiatrica

La donna ha confessato quindi di trovarsi nell’abitazione quando il figlio ha tolto la vita all’ex compagna, a differenza del padre che non sarebbe stato in casa.

Marlaps ha ammesso di aver collaborato nel rimettere in ordine la stanza dove si sarebbe consumato il delitto. Intanto, la difesa del giovane, che ha 23 anni, sta valutando l’ipotesi di domandare nei prossimi giorni una valutazione psichiatrica.

Il giudice per le indagini preliminari ha descritto Mark Samson come freddo e spietato nel colpire una persona che si fidava di lui.

L’omicidio e i dubbi sui genitori

Gli investigatori hanno dubitato fin da subito che Mark Samson avesse ucciso, smembrato e trasportato da solo il corpo della ex fidanzata Ilaria Sula in poche ore.

Il 23enne, studente di architettura, ha confessato di aver compiuto il delitto la mattina del 25 marzo e di aver gettato i resti in una scarpata nel pomeriggio. Tuttavia, le sue risposte vaghe hanno sollevato sospetti.

Le indagini si erano concentrate sui genitori, sottoposti a divieto di espatrio e perquisizione. L’abitazione era stata sequestrata, così come i cellulari. La madre, in particolare, aveva dichiarato di essere stata a casa la sera precedente, ma di non aver notato nulla di insolito.