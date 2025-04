Ilaria Sula uccisa da Mark Samson con 4 coltellate al collo, il corpo nascosto in casa per 20 ore

4 coltellate, 20 ore. Sono i primi numeri inquietanti di cui si compone il femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa e abbandonata in un dirupo nascosta in una valigia. Secondo le ultime indiscrezioni Mark Antony Samson, l’ex fidanzato reo confesso, l’avrebbe colpita con quattro fendenti al collo per poi custodire il corpo in casa per venti ore prima di partire per Capranica Scalo per liberarsene.

Ilaria Sula uccisa con 4 coltellate

Mark Samson avrebbe ucciso Ilaria Sula con almeno quattro coltellate. Sono i primi dettagli emersi dall’ispezione cadaverica, stando a quanto riporta Agi. La 22enne sarebbe stata colpita al collo mentre si trovava in via Homs, dentro l’abitazione in cui il 23enne viveva insieme ai suoi genitori.

Dopo la confessione Mark Samson è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma – scrive ancora Agi – si valutano le aggravanti della crudeltà e della premeditazione.

Un autovelox ha inquadrato l'auto di Mark Samson nel territorio di Poli alle 18 del 26 marzo. Il reo confesso avrebbe conservato il corpo di Ilaria Sula nella sua abitazione per circa 20 ore prima di partire per Capranica Scalo per abbandonarlo in un dirupo

Per il momento è dato conoscere il numero approssimativo delle coltellate, ma non sono ancora note le dinamiche del femminicidio né esistono informazioni sul movente dello stesso.

È ancora da chiarire, inoltre, la posizione dei genitori di Mark Samson. Secondo gli inquirenti il padre e la madre del reo confesso sarebbero stati presenti all’interno dell’abitazione di via Homs mentre il figlio uccideva l’ex fidanzata.

Il corpo conservato per 20 ore in casa

Prima di partire per Capranica Scalo e disfarsi del cadavere dell’ex fidanzata, Mark Samson avrebbe conservato il corpo per 20 ore all’interno dell’abitazione di via Homs, a Roma, dove il 23enne viveva con i genitori. Lo riporta il Corriere della Sera. Il dato oggettivo che supporta questo dettaglio è il rilevamento di un autovelox che avrebbe inquadrato il passaggio dell’auto di Samson nei pressi del comune di Poli alle 18 del 26 marzo.

Ripassiamo le date: Ilaria Sula era uscita dall’appartamento di San Lorenzo in cui viveva con tre coinquiline fuori sede alle 21:30 del giorno 25, e da quel momento si erano perse le sue tracce. Si presume che la sera stessa si sia recata direttamente a Furio Camillo, al civico 8 di via Homs dove l’ex fidanzato Mark Samson viveva con i genitori. A questo punto si ipotizza che la 22enne sia stata uccisa la sera stessa, dunque nella notte tra il 25 e il 26 marzo poco tempo dopo aver fatto ingresso nella casa dei Samson.

Effettuando delle prove con lo strumento Maps di Google si evince che da un punto generico del quartiere San Lorenzo di Roma (non è noto l’indirizzo in cui Ilaria Sula viveva insieme alle sue coinquiline) al civico 8 di via Homs, i tempi di percorrenza variano a seconda delle modalità: 15 minuti in auto, 58 minuti a piedi e 41 minuti con i mezzi pubblici. Supponendo che Ilaria Sula, dopo essere uscita di casa alle 21:30, abbia raggiunto via Homs con i mezzi pubblici, considerando anche le varie sfumature temporali (orari dei mezzi, attraversamenti, segmenti di percorso a piedi) si può dedurre che la ragazza abbia impiegato circa un’ora di tempo per spostarsi.

Ilaria Sula potrebbe aver raggiunto il civico 8 di via Homs alle 22:30. Se, quindi, ipotizziamo che la 22enne sia stata uccisa poco dopo, almeno fino alle 17 del giorno 26 il suo corpo potrebbe essere rimasto in casa Samson. Solo in un orario circoscritto alle 17, infatti, Mark Samson potrebbe essere partito per Capranica per essere poi inquadrato alle 18 da un autovelox posizionato nel territorio di Poli. Per circa venti ore, quindi, il cadavere della ragazza potrebbe essere rimasto dentro l’abitazione dell’ex fidanzato.

Il sangue nella stanza da letto di Mark Samson

Nella serata di mercoledì 2 aprile la Squadra Mobile di Roma è entrata nell’abitazione di Samson per un nuovo sopralluogo. Secondo Agi gli agenti avrebbe rinvenuto tracce ematiche all’interno della camera da letto di Mark, campioni che sono stati prelevati dai biologi e che verranno analizzati nel corso delle indagini.

A dare una svolta alle indagini, ricordiamo, sono state le coinquiline di Ilaria Sula insospettite da quei messaggi inviati via WhatsApp dal dispositivo della 22enne e dall’attività della ragazza sui social nelle ore successive alla scomparsa. Inoltre, dopo essersi liberato del corpo dell’ex fidanzata lo stesso Mark sarebbe andato nell’appartamento di San Lorenzo fingendo di cercare la ragazza. Dopo la segnalazione le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione di via Homs e hanno prelevato il 23enne per portarlo in Questura, dove ha confessato il femminicidio.

Il messaggio su Instagram: “Sto bene, grazie a tutti”

Fanpage ha intervistato Adrian, un ex collega e amico di Ilaria Sula. Sarebbe stato proprio Adrian a insospettirsi, per due motivi: l’attività social di Ilaria Sula e le risposte didascaliche di Mark Samson.

Andando per ordine, Adrian racconta di aver appreso della scomparsa di Ilaria dagli appelli pubblicati su Instagram dalle coinquiline. Da subito il ragazzo si è mobilitato chiedendo delucidazioni al 23enne, il 30 marzo alle 20. Mark Samson gli avrebbe risposto “alle 2 di notte” con queste parole: “Sì, ma stai tranquillo. La sta cercando la polizia“. L’atteggiamento oltremodo distaccato dell’ex fidanzato di Ilaria avrebbe insospettito Adrian, che nel frattempo ha notato che sul profilo Instagram della 22enne c’era dell’attività. “Sto bene, grazie a tutti“, si leggeva in una storia pubblicata lunedì 31 intorno alle 14:30.

“Con gli amici abbiamo pensato che si fosse impossessato dello smartphone per mandare messaggi e pubblicare contenuti al posto suo sui social, con l’obiettivo di depistare le indagini“, aggiunge Adrian.