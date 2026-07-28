Ilary Blasi contro Francesco Totti, ancora guerra sul divorzio dopo la decisione sull'assegno di mantenimento

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La separazione è stata annunciata nel 2022. Quattro anni dopo, Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora invischiati nel divorzio più mediatico d’Italia. Hanno discusso per determinare su chi dovesse ricadere la colpa morale della fine di un amore, sulla villa di famiglia e persino su borse e orologi. L’ultimo pomo della discordia è rappresentato dall’assegno di mantenimento, che Blasi vorrebbe più sostanzioso di quanto Totti è disposto a concedere.

Diminuito l’assegno di mantenimento a Ilary Blasi

Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, gli avvocati di Ilary Blasi, avevano chiesto per la loro cliente una assegno mensile di 24mila euro, più il 100% delle spese straordinarie per i figli.

Il Giudice del Tribunale civile di Roma Gianluca Gelso aveva rifiutato l’istanza di Blasi, accogliendo invece quella proposta dai legali di Francesco Totti.

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Nell’aprile 2023, l’assegno mensile che Totti deve versare all’ex moglie per il mantenimento dei figli è stato quantificato a 12.500 euro. Mentre è stata prevista un’equa divisione tra i coniugi per le spese straordinarie.

Blasi è tornata all’attacco, chiedendo un aumento fino a 19 o 20mila euro al mese. Anche stavolta, la conduttrice è uscita perdente dall’ufficio del giudice.

I figli di Francesco Totti sono autosufficienti

Il giudice Gelso ha abbassato da 12.500 a 10.900 euro l’assegno di mantenimento, revocando l’80% di quanto destinato al primogenito Cristian.

Antonio Conte, l’avvocato di Totti, aveva infatti sottolineato la raggiunta indipendenza economica del ventenne Cristian.

Il ragazzo è infatti manager della società Langarina, la scuola di calcio di proprietà della famiglia Totti a Ostia Antica.

Lo stesso potrebbe accadere per la secondogenita Chanel, che ha da poco compiuto 19 anni: la decisone del giudice a riguardo è prevista per il prossimo 16 ottobre.

Già molto attiva sui social da minorenne, dopo la partecipazione allo show televisivo Pechino Express, Chanel ha visto aumentare esponenzialmente le richieste di sponsorship, avviando una fruttuosa carriera da influencer.

Tutte le dispute interne al divorzio

Sono numerose le questioni ancora in sospeso nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

La più nota è la questione degli orologi Rolex, che Blasi aveva sottratto dalla cassetta di sicurezza prima che il giudice ne decretasse il copossesso tra gli ex coniugi.

Blasi chiede all’ex marito anche il pagamento dei danni al soffitto dell’ex villa di famiglia dell’Eur, rovinato da infiltrazioni d’acqua.

Si è invece conclusa con un’archiviazione l’accusa di abbandono di minore, mossa da Blasi contro Totti per avere lasciato sola in casa Isabel, la figlia più piccola.

Cristiano Iovino conferma il tradimento di Ilary

Uno dei temi più controversi è quello riguardante la responsabilità della fine del matrimonio, che Totti e Blasi continuano a rinfacciarsi vicendevolmente.

Blasi accusa l’ex marito di esserle stato infedele avviando una relazione con Noemi Bocchi, la sua attuale compagnia. Totti afferma il contrario: sarebbe stata Ilary la prima a venir meno al patto di fedeltà stretto con i voti nuziali.

Il personal trainer Cristiano Iovino ha recentemente testimoniato in tribunale, confermando la relazione intrattenuta con la conduttrice prima dell’avvio della separazione.