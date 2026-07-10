Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller, prima le carte per il divorzio da Totti "poi sono libera"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ilary Blasi ha confermato che ha intenzione di risposarsi. Tuttavia c’è ancora un po’ da attendere per il matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Prima ci sono da firmare le carte del divorzio da Francesco Totti. Quando anche questo passo burocratico sarà completato, sarà tempo di nozze per la conduttrice romana.

Ilary Blasi pronta per il matrimonio con Bastian Muller, ma prima c’è il divorzio da Totti

“Il matrimonio con Bastian? Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera“. Lo ha dichiarato la conduttrice del Grande Fratello Vip in un’intervista al settimanale Chi.

“Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”, ha aggiunto Blasi.

ANSA

Il volto Mediaset ha anche svelato un curioso retroscena in vista delle nozze, raccontando di aver ottenuto una mezza promessa di Sal Da Vinci.

Lo scorso anno il cantante si è esibito a Battiti Live. In quell’occasione offrì a Ilary, che conduceva l’evento, la disponibilità di andare a cantare al suo matrimonio.

“Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. Poi deve andare anche al matrimonio di Selvaggia Lucarelli, c’ha da fare!”, ha detto ridendo Blasi, che da tempo si punzecchia simpaticamente con la giornalista sul tema nozze.

La vita divisa tra Roma e Francoforte

Per quanto riguarda l’organizzazione con Bastian, che vive a Francoforte, la conduttrice ha riferito come riesce a dividersi tra Italia e Germania.

“Ci siamo organizzati bene – ha spiegato – ci vediamo ogni weekend e devo dirti che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui”.

“In Germania sto bene, ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti. È pieno di italiani, ma sono carini, noi siamo più ‘impicciaroli’, lì non ti dicono niente”, ha osservato.

Blasi orgogliosa della figlia Chanel: “Siamo pigre ma…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Blasi ha anche parlato con orgoglio della figlia Chanel, che ha vinto l’ultima edizione di Pechino Express.

“Siamo veramente pigre – ha confidato la conduttrice – però siamo orgogliose quindi ci ‘ingarelliamo’ e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito? Anche Chanel è così. Prima che partisse, le ho detto: ‘Ti prego, amore, almeno due o tre puntate resisti, non facciamo figure!’. Alla fine mi ha dato una grande soddisfazione”.

Spazio poi a una confessione sulla differenza tra lei e la figlia nell’affrontare la notte:

“Chanel sta sempre in giro, le piacciono le feste, i locali, le piacciono i concerti. Lei si accende di notte, io sono il contrario. Anche quando avevo la sua età volevo andare a letto presto, ricordo che mia sorella mi dava il caffè per caricarmi, ma io mi addormentavo lo stesso. Per me la notte è fatta per dormire, non per andare in giro. Poi, per carità, se c’è da fare serata, ci mancherebbe, va bene”.