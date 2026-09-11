Ilary Blasi vende la villa da 330 mq dove viveva la madre Daniela Serafini, chiesti oltre 3 milioni di euro
La conduttrice Ilary Blasi mette sul mercato immobiliare la villa di lusso al Torrino dove risiedeva la madre Daniela Serafini: costa oltre 3 milioni
Ilary Blasi ha messo in vendita la villa di 330 metri quadrati situata nel quartiere Torrino a Roma, in cui risiedeva la madre Daniela Serafini. L’immobile di prestigio, mostrato anche nel docufilm Netflix “Unica”, è stato posizionato sul mercato a un prezzo di 3,25 milioni di euro a ridosso dell’ufficializzazione del divorzio da Francesco Totti e dell’organizzazione delle sue nuove nozze con Bastian Müller.
- La villa di Ilary Blasi al Torrino
- La casa della madre Daniela Serafini
- Le caratteristiche dell'immobile da 3 milioni
La villa di Ilary Blasi al Torrino
La conduttrice televisiva Ilary Blasi ha deciso di mettere in vendita la villa di sua proprietà situata nel quartiere Torrino, un’esclusiva zona residenziale a sud di Roma.
L’operazione immobiliare è emersa in seguito alla pubblicazione dell’annuncio sui principali portali dedicati alla compravendita di immobili di lusso.
La proprietà si trova a brevissima distanza dalla residenza principale in cui la presentatrice ha vissuto insieme a Francesco Totti prima della separazione. Si tratta di un importante passo nella riorganizzazione del patrimonio familiare, in parallelo alla definizione del divorzio dall’ex capitano della Roma e alle imminenti nozze con l’imprenditore tedesco Bastian Müller.
La casa della madre Daniela Serafini
L’immobile è ben noto al pubblico televisivo per essere stato la residenza di Daniela Serafini, madre di Ilary Blasi, e per essere comparsa direttamente in diverse scene del docufilm Netflix “Unica”.
La conduttrice, che detiene la nuda proprietà dell’abitazione, aveva mostrato gli ambienti interni della casa durante la produzione streaming, spiegando come la madre abitasse nella struttura adiacente alla sua.
La scelta di vendere la villa giunge al termine di quattro anni di complesse trattative legali per la divisione e la gestione delle varie proprietà immobiliari legate alla precedente storia matrimoniale.
Le caratteristiche dell’immobile da 3 milioni
La residenza unifamiliare, edificata nel 2016, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 330 metri quadrati ed è stata inserita sul mercato a un prezzo di richiesta pari a 3 milioni e 250 mila euro.
La disposizione interna comprende tre ampi saloni, due cucine, cinque camere da letto e cinque bagni, arricchiti da un garage doppio dotato di serrande elettriche, un locale lavanderia e un ampio giardino di pertinenza.
La struttura è caratterizzata da finiture di pregio, tra cui parquet Listone Giordano, infissi ad alta efficienza energetica, ampie vetrate a tutta altezza e rivestimenti esterni realizzati in pietra naturale.