Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, ipotesi femminicidio: il marito è in stato di fermo

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Una donna italiana, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta ad Amsterdam. Il marito è stato fermato: le indagini sono in corso con rilievi forensi e autopsia. La coppia viveva all’estero da circa 10 anni dopo essersi sposata nel 2014. La comunità di Montefiascone, paese d’origine della vittima in provincia di Viterbo, è sotto shock.

Amsterdam, italiana trovata morta

Il ritrovamento del corpo senza vita di Ilenia Panzolini, 45 anni, in un appartamento nella zona est di Amsterdam, ha dato il via a un’indagine complessa, coordinata dalla polizia olandese.

Le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita della donna. Il marito, Antonio Lupoli, 46 anni, è stato fermato ed è stato posto sotto interrogatorio. La coppia viveva in Olanda da una decina d’anni: il femminicidio è attualmente un’ipotesi sul tavolo degli investigatori.

ANSA

Il caso di Ilenia Panzolini

Secondo quanto emerso da fonti di stampa olandese, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile, poco prima delle 20, dopo che alcuni vicini avevano segnalato rumori sospetti provenienti dall’abitazione situata in Madurastraat, nel quartiere orientale della città.

All’arrivo degli agenti, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Le autorità hanno immediatamente isolato l’area per consentire i rilievi della scientifica.

La polizia olandese ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti, evidenziando l’importanza di raccogliere ogni dettaglio utile, anche apparentemente marginale. Non si esclude alcuna pista investigativa: tra le ipotesi al vaglio ci sono sia la possibilità di un episodio maturato in ambito domestico sia altre dinamiche ancora da chiarire.

L’autopsia, già disposta dalle autorità giudiziarie olandesi, sarà determinante per stabilire le cause esatte della morte e verificare l’eventuale presenza di segni di violenza.

Chi era la vittima

Nel frattempo, la notizia ha raggiunto l’Italia e il Viterbese, in particolare la comunità di Bolsena, dove la donna aveva vissuto prima di trasferirsi all’estero, e Montefiascone, dove risiedono ancora dei familiari.

Ad Amsterdam la coppia si divideva tra i tavoli dei ristoranti, lavorando entrambi come camerieri, e i servizi di pulizia in hotel. Entrambi originari delle case popolari di Montefiascone, avevano suggellato la loro unione nel 2014, stabilendosi inizialmente a Bolsena prima di tentare la fortuna nei Paesi Bassi.

La sindaca di Montefiascone, Giulia De Santis ha confermato che la famiglia Panzolini è molto conosciuta sul territorio, e ha espresso cordoglio a nome dell’intera cittadinanza, sottolineando come la vicenda abbia profondamente colpito la comunità locale.

Le autorità italiane, attraverso il consolato nei Paesi Bassi, stanno seguendo il caso per fornire assistenza ai familiari della vittima e mantenere un contatto diretto con gli investigatori olandesi.