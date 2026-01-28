Ilhan Omar aggredita a Minneapolis da Anthony Kazmierczak con uno spray, ma per Donald Trump è una messinscena

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’aggressione è avvenuta a Minneapolis durante un incontro pubblico in cui la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, somala naturalizzata americana, stava chiedendo la fine della repressione anti-immigrazione portata avanti dall’amministrazione Trump tramite l’ICE. A un tratto un uomo, Anthony Kazmierczak, si è fatto avanti e l’ha aggredita spruzzandole addosso uno spray con una sostanza non identificata. Il commento di Trump è stato sprezzante: per il presidente Usa, tutto è stato organizzato dalla stessa Ilhan Omar.

Ilhan Omar aggredita da Anthony J. Kazmierczak

L’uomo responsabile dell’attacco è stato identificato in Anthony J. Kazmierczak, 55 anni. La conferma è arrivata dal dipartimento di polizia di Minneapolis, come riporta la Cnn.

Kazmierczak è stato arrestato per aggressione di terzo grado ed è attualmente detenuto nella prigione della contea di Hennepin.

Per Ilhan Omar tanta paura ma nessuna conseguenza: la deputata subito dopo è tornata sul palco e si è rivolta direttamente al pubblico parlando dell’aggressione appena avvenuta come di un tentativo fallito di intimidazione.

Chi è Anthony J. Kazmierczak

Il 55enne Anthony Kazmierczak ha alle spalle condanne per guida in stato di ebbrezza ma nessun precedente per reati violenti. Dai suoi profili social emerge un forte attivismo politico pro-Trump. Aveva inoltre criticato duramente diversi esponenti democratici, inclusa la stessa Omar.

Cosa ha detto Ilhan Omar

“Ecco la realtà che persone come quest’uomo orribile non capiscono: noi siamo il Minnesota, siamo forti. E resteremo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano lanciare addosso”, ha dichiarato Ilhan Omar dal palco dopo l’aggressione

La deputata ha poi attaccato la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, chiedendole di dimettersi o di affrontare una procedura di impeachment”.

Trump difende Noem e attacca Omar

Donald Trump ha continuato a difendere Kristi Noem e la sua supervisione sugli agenti ICE coinvolti nell’uccisione di due cittadini statunitensi, Alex Jeffrey Pretti e Renee Nicole Good. Secondo Trump, Noem avrebbe fatto “un ottimo lavoro”.

E non è tutto: secondo il presidente Usa, l’aggressione sarebbe stata organizzata dalla stessa Ilhan Omar. In un’intervista all’Abc, Trump ha definito Ilhan Omar “un’impostora”, sostenendo che l’aggressione potrebbe essere stata solo una messinscena.

Alla domanda se avesse visto il video dell’episodio, ha risposto: “No. Non ci penso”. Poi ha aggiunto: “Probabilmente si è fatta spruzzare addosso la sostanza, conoscendola”.

Chi è Ilhan Omar

Ilhan Omar ha 43 anni, è nata in Somalia ed è arrivata negli Stati Uniti come rifugiata all’età di 12 anni. Nel 2019 è diventata una delle prime donne musulmane elette al Congresso degli Stati Uniti. Da tempo è bersaglio di attacchi e minacce da parte delle frange più radicali della destra Usa per le sue origini e la sua attività politica, ed è spesso nel mirino di Donald Trump.