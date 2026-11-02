Iliana Iotova ha vinto le elezioni in Bulgaria, è contro le sanzioni alla Russia e agli aiuti all'Ucraina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È l’ex giornalista ed eurodeputata Iliana Iotova ad essere emersa vincitrice dalle elezioni in Bulgaria: la 62enne ha vinto il ballottaggio con il 57% dei voti, diventando la prima donna presidente nella storia del Paese. Candidata come indipendente, ha ricevuto il sostegno di Bulgaria Progressista, (partito del primo ministro Rumen Radev) e del Partito Socialista. Iliana Iotova si dice contraria a nuovi aiuti all’Ucraina e intende riavvicinare il Paese alla Russia.

Elezioni in Bulgaria, vince Iliana Iotova

Alla prova delle urne, Iliana Iotova ha sconfitto l’ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov, candidato europeista, che ha ottenuto il 39% dei voti.

Al primo turno, Iotova e Gyurov si erano piazzati al primo e secondo posto, rispettivamente con il 34,76% e il 31,95%, tra 27 candidati, in un contesto di forte astensionismo: l’affluenza al primo turno si era assestata poco sopra il 22%.

ANSA

La posizione su Russia e Ucraina

Durante la campagna elettorale, Iotova ha ribadito l’appartenenza della Bulgaria all’Ue e alla Nato.

D’altro canto, però, ha invocato una strada diversa per la risoluzione del conflitto fra Mosca e Kiev: diplomazia, contrarietà agli aiuti militari all’Ucraina e stop alle sanzioni contro la Russia, che ritiene controproducenti. La pace, secondo il suo punto di vista, dovrà arrivare tramite i negoziati.

Le sue posizioni coincidono con quelle dell’ex presidente e attuale primo ministro Rumen Radev, il cui governo a giugno ha bloccato l’invio di armi a Kiev e l’approvazione di nuove sanzioni europee, con la giustificazione che ciò avrebbe leso gli interessi economici nazionali.

In campagna elettorale, comunque, sia Iliana Iotova che Andrey Gyurov hanno condannato i ripetuti attacchi di droni russi contro navi mercantili al largo delle coste bulgare.

Iliana Iotova presidente della Bulgaria

La Bulgaria è una repubblica parlamentare. Ciò significa che i poteri concreti spettano al primo ministro e al Parlamento.

Il ruolo del presidente (o della presidente, in questo caso) sono di tipo rappresentativo e di garanzia. Il capo dello Stato ha funzioni di rappresentanza, ma può anche rinviare le leggi al Parlamento, nominare il premier dopo le elezioni e disporre di alcuni poteri in politica estera e difesa. Ma non guida l’esecutivo.