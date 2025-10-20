Illeso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Forlì. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto guidata da un 28enne che transitava su quel tratto autostradale. La vittima aveva avuto a sua volta un incidente e, uscitone indenne, era sceso dal suo veicolo, prima di essere investito insieme a quanti lo stavano soccorrendo.

Incidente in tangenziale a Forlì: un morto

Un morto e tre feriti. È questo il tragico bilancio di un incidente stradale occorso nel Forlivese nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre.

A perdere la vita è stato un 48enne che, poco prima di essere travolto, era andato a sbattere contro il guardrail. Feriti ma non in pericolo di vita i tre che avevano provato a fornirgli un primo soccorso.

La ricostruzione

Carambola fatale lungo il tratto di tangenziale, ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto, a Forlì. Un 48enne è morto in un incidente stradale travolto da un’automobilista 28enne che sopraggiungeva e non l’ha scorto.

La vittima aveva avuto a sua volta un’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il 48enne era uscito di strada autonomamente, impattando con l’auto sulla quale viaggiava contro il guardrail. Uno schianto notevole ma dal quale l’uomo era uscito praticamente indenne. Lasciato il suo veicolo, in suo soccorso erano intervenute tre persone che si erano fermate per accertarsi della sua salute.

Il gruppo però è stato travolto da un’auto che arrivava e che non li ha scorti nella notte. L’uomo del primo incidente ha perso la vita, i tre soccorritori, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale. Anche il 28enne ha riportato alcune lievi lesioni.

Le indagini e i precedenti

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Forlì che stanno anche portando avanti gli accertamenti per chiarire se il giovane si trovasse al volante sotto l’effetto di alcol o altro.

La dinamica dell’incidente stradale così sfortunato ricorda altri casi simili. Solo un paio di mesi fa, per esempio, sulla Palermo-Mazara, un uomo di 67 anni era stato travolto da un’auto dopo essere rimasto in panne con il suo veicolo. Sceso da esso e incamminatosi per raggiungere a piedi il centro abitato più vicino, era stato colpito da un altro automobilista che sopraggiungeva, venendo sbalzato a metri di distanza. Ferito gravemente, era riuscito a sopravvivere.

Un altro episodio con un finale stavolta più tragico si era verificato, nel mese di settembre, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Novara. Qui un camionista di Trieste si era dovuto fermare in una piazzola dopo che la sua auto era rimasta senza carburante ma, mentre camminava per raggiungere un autogrill e chiedere aiuto, era stato travolto da un mezzo in transito.