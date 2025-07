Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi, Cicciolina risponde a chi la critica: "Moralisti straccioni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si placa la polemica di Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari. L’ex deputata, nota col suo nome d’arte di Cicciolina, ha risposto duramente a chi l’ha criticata per la sua battaglia (ha chiesto 10 milioni di euro di risarcimento alla Camera dei Deputati), parlando di “straccioni” e di “moralismo”.

La risposta alle critiche di Ilona Staller in arte Cicciolina

In un’intervista concessa a Il Tempo, Ilona Staller ha risposto così alle critiche ricevute per la sua battaglia contro il taglio dei vitalizi: “I veri straccioni sono quei politici che oggi criticano gli ‘ex’. Si taglino loro gli stipendi e non se la prendano con chi ha lavorato davvero per il popolo che li ha eletti”.

Cicciolina ha poi aggiunto: “Quella parte di sinistra, che oggi fa la morale, ha ancora vicino al proprio letto le mie foto nude e i miei film”.

La proposta di Ilona Staller per eliminare i senatori a vita

Ilona Staller ha rivendicato il suo successo in politica, sottolineando le 20mila preferenze ricevute negli anni Ottanta. “Allora sì che c’era la sovranità popolare. Oggi al contrario gli incarichi sono regalati ai vari componenti di famiglie, un nepotismo immenso“.

Cicciolina ha anche lanciato la sua proposta per eliminare i senatori a vita: “I senatori a vita sono eletti dal popolo? Se questi prendono emolumenti e vitalizi, a sfregio della povertà, nessuno si strappa le vesti. Oggi farei una proposta di legge per eliminarli”.

La richiesta di maxi risarcimento alla Camera

Nei giorni scorsi si è discusso dell’intenzione di Ilona Staller di chiedere alla Camera dei Deputati un maxi risarcimento pari a 10 milioni di euro contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari.

Il suo avvocato di fiducia Luca Di Carlo aveva precisato che Ilona Staller richiedeva “alla Camera e ai responsabili del taglio dei vitalizi 10 milioni di euro di risarcimento dei danni, per violazione della tutela dell’affidamento”. Lo stesso legale aveva poi sottolineato che tali somme sarebbero “devolute in beneficenza agli ospedali”.

Nell’intervista a Il Tempo, Ilona Staller ha parlato del maxi risarcimento, smentendo chi sostiene che abbia bisogno di soldi perché caduta in bassa fortuna: “Non è proprio così, ho vari tesoretti nascosti nel mondo e, in particolare, un sottomarino enorme nell’oceano Pacifico, invisibile ai radar e che utilizzo all’occorrenza”.