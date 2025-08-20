Imane Khelif "ha lasciato la boxe", la rivelazione dell'ex manager: perché l'atleta ha scelto di smettere

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Imane Khelif “al momento ha smesso del tutto” e attualmente “fa sessioni in Algeria o va in Qatar”, nient’altro. Lo ha riferito in un’intervista Nasser Yesfah, che è stato l’allenatore e il manager dell’atleta fino al settembre 2024. Proprio Yesfah l’aveva preparata alle olimpiadi di Parigi del 2024. Secondo l’ex manager Imane Khelif avrebbe scelto di appendere i guantoni al chiodo per le continue polemiche legate alla sua iperandrogenia, un bombardamento continuo che le avrebbe fatto scoprire il disgusto per il suo ambiente.

Imane Khelif ha lasciato la boxe

Il 20 agosto il quotidiano Nice Matin ha pubblicato un’intervista a Nasser Yesfah, l’ex manager di Imane Khelif. Da tempo, infatti, dell’atleta algerina si sono perse le tracce negli ambienti sportivi. Nice Matin specifica che la sportiva manca dal ring da almeno 13 mesi.

Dopo l’oro a Nizza, infatti, Imane Khelif ha lasciato la città che le ha dato gloria e polemiche. Il Matin ricorda, inoltre, l’esclusione dell’atleta algerina dal Mondiali femminili di boxe dell’Iba.

Sommate tutte queste cose – l’esclusione dai Mondiali, le polemiche dopo l’oro a Parigi, la mancata possibilità di prendere la strada del professionismo – Imane Khelif ha dunque deciso di appendere i guantoni al chiodo.

Tuttavia, sottolinea l’ex manager Yesfah, la scelta potrebbe essere temporanea. Per il momento Khelif si dice disgustata dall’ambiente e dall’ossessiva rincorsa alle notizie sul suo sesso biologico.

Cosa fa oggi l’atleta algerina

Dopo l’oro di Parigi Imane Khelif sarebbe tornata in Algeria, dove risulterebbe iscritta alla Federazione algerina di boxe. Secondo Yesfah l’atleta si limiterebbe a sessioni di allenamento.

“Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione”, ha sottolineato l’ex manager a Nice Matin.

Le polemiche

Le polemiche sul genere di Imane Khelif esplosero soprattutto dopo la gara con l’italiana Angela Carini, che aveva scelto di interrompere l’incontro dopo 45 secondi dicendo: “Non sono mai stata colpita così duramente nella mia vita. Mi ha fatto molto male“.

L’onda del dibattito sul genere di Imane Khelif, ricordiamo, aveva scatenato veri e propri atti di cyberbullismo ma aveva ispirato anche un’ossessiva propaganda politica, senza escludere il tycoon Donald Trump.