Imane Khelif smentisce il ritiro dalla boxe e attacca l'ex manager, nuove polemiche dopo Parigi 2024

Imane Khelif continua a fare notizia. Dopo l’annuncio del ritiro dalla boxe della pugile, arrivato per bocca del suo manager, l’atleta è intervenuta in prima persona per smentire le parole dell’ormai suo ex allenatore. L’algerina ha precisato di essere ancora impegnata nella sua carriera sportiva e che le voci circolate sul suo addio sono false.

Imane Khelif non si ritira dalla boxe

Imane Khelif attacca Nasser Yesfah, il suo ex manager. L’uomo infatti aveva anticipato a un giornale francese che l’atleta si fosse ormai ritirata dal mondo della boxe.

Notizia, questa, smentita dalla stessa pugile algerina che, con un post, ha sottolineato di non avere niente più a che fare con il suo ex allenatore e di essere ancora in attività.

IPA

Imane Khelif

Il post della pugile

Imane Khelif non ha lasciato la boxe. Trionfatrice ai Giochi di Parigi e al centro di numerose polemiche per la sua iperandrogenia, la pugile ha smentito il suo mentore che aveva detto a Nice Matin: “Dopo quello che è successo alle Olimpiadi, Imane non pratica più la boxe. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione. In ogni caso, anche se volesse passare al professionismo, verrebbe sottoposta al nuovo test di genere”.

La risposta a queste parole da parte della sportiva è arrivata tramite un post su Facebook: “Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false. Questa persona non mi rappresenta più in alcun modo. Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi”, ci ha tenuto a specificare.

“Si diffondono voci del genere solo per sconvolgere e insultare la mia carriera atletica e professionale. Rimarrò sempre fedele allo sport della boxe e alla mia terra d’origine Algeria, e questa falsa notizia non mi scoraggerà dal continuare a difendere e onorare i colori del mio paese nelle occasioni internazionali. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi sostengono ancora, e confermo che il mio viaggio continua se Dio vuole”, ha infine aggiunto.

Le polemiche sull’atleta algerina

Nasser Yesfah è stato a lungo l’allenatore e il manager dell’atleta che ha seguito fino al settembre 2024 e che aveva preparato per le Olimpiadi, poi vinte. Nel parlare dell’addio della pugile algerina aveva detto che la 27enne era ormai disgustata dall’ambiente e dall’ossessiva rincorsa alle notizie sul suo sesso biologico.

Sta di fatti che Imane Khelif sta vivendo un momento di allontanamento dalla boxe, visto che non sale sul ring da almeno 13 mesi. La pugile, molto seguita sui social e molto attiva online. da diverso tempo non posta foto o video di suoi allenamenti o di attività legate al suo sport ma la si può vedere impegnata in partite di golf, sfilate, su copertine di riviste o a eventi benefici.

Prima, durante e dopo, la pugile è stata al centro di una campagna di insulti, discriminazioni e accuse che le erano state lanciate addirittura da Donald Trump e Vladimir Putin. Di lei e del suo corpo avevano parlato in tanti, avanzando le ipotesi più disparate, mentre a difendere lei e la sua identità di genere era stato il Comitato Olimpico Internazionale.