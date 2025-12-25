Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno, l'attrice di Broadway e del "Re Leone" aveva un bimbo di 3 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Imani Smith, ex star de “Il Re Leone” a Broadway, è stata trovata morta a 25 anni a Edison, negli Stati Uniti, con ferite da arma da taglio. Il compagno Jordan D. Jackson-Small è stato arrestato e incriminato per omicidio e altri reati: avrebbe ucciso l’attrice a coltellate. La talentuosa performer aveva un figlio di soli 3 anni: il mondo dello spettacolo è in lutto.

Femminicidio a Broadway, morta Imani Smith

La comunità teatrale di tutto il mondo e i fan di Broadway piangono Imani Dia Smith, giovane “star” celebre per aver interpretato la giovane Nala nel musical “Il Re Leone“. L’attrice è morta a 25 anni, vittima di femminicidio.

Smith è stata trovata senza vita domenica 21 dicembre in una casa di Edison, nel New Jersey, dopo che una chiamata al 911 aveva segnalato un accoltellamento domestico.

Le autorità hanno confermato che il suo compagno, Jordan D. Jackson-Small, 35 anni, è stato arrestato e incriminato in relazione alla sua morte.

Il ritrovamento e l’arresto del compagno

Secondo il comunicato diffuso dalla Procura della contea di Middlesex e dal Dipartimento di Polizia di Edison, gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata d’emergenza e hanno trovato Smith con ferite da arma da taglio all’interno dell’abitazione.

La donna è stata quindi trasportata in condizioni critiche al Robert Wood Johnson University Hospital di New Brunswick, dove è stata poi dichiarata morta.

Le autorità hanno dichiarato che l’accaduto non è stato un atto di violenza casuale. Jackson-Small è attualmente trattenuto nel Middlesex County Adult Correctional Center in attesa delle udienze preliminari.

All’uomo, compagno dell’attrice, sono stati contestati diversi capi di imputazione molto gravi: omicidio di primo grado e possesso illegale di armi, oltre ad aver messo in pericolo con le sue azioni un minore, il bambino di 3 anni.

Chi era Imani Smith

Cresciuta tra applausi e palcoscenici, Imani Dia Smith aveva iniziato la sua carriera da bambina. Dalla fine del 2011 al 2012 ha calcato il palco di Broadway nel ruolo della leonessa Nala nel pluripremiato musical Disney “Il Re Leone”, esperienza che l’ha resa celebre nel mondo dello spettacolo e che rimane uno dei momenti più memorabili della sua vita artistica.

Smith lascia un figlio di 3 anni, che ora sarà cresciuto dai nonni e dalla famiglia allargata, oltre ai suoi genitori e ai due fratelli più piccoli.

Sua zia, Kira Helper, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere i costi funerari, le spese legali, il supporto psicologico per il bambino e la gestione delle spese quotidiane dopo la perdita.

La famiglia ha pubblicato parole commoventi sulla pagina di raccolta fondi, definendo Imani una persona “piena di vita, affettuosa e di grande talento”, ricordando come il suo ruolo a Broadway riflettesse la luce, la creatività e la gioia che portava nella vita di chi le stava vicino.