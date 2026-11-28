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Per 20 chilometri ha guidato verso Milano contromano sulla carreggiata dell’A4 riservata a chi viaggia verso Venezia. A Calcinato gli agenti della Polizia Stradale hanno raggiunto l’automobilista, un uomo di 72 anni, e lo hanno messo al sicuro.

L’intervento della pattuglia sulla A5

Gli agenti della Sottosezione di Verona Sud sono stati allertati intorno alle 3:15 dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Padova. La segnalazione riguardava un’auto diretta verso Milano che procedeva sulla carreggiata in direzione Venezia.

Per ridurre i rischi, la pattuglia si è coordinata con il Centro Operativo e ha attivato la safety car, rallentando il traffico. Con il supporto del personale autostradale, i poliziotti hanno raggiunto il conducente e lo hanno accompagnato in sicurezza all’altezza di Calcinato, in provincia di Brescia.

La ricostruzione: l’uomo era in stato confusionale

Gli accertamenti hanno chiarito che l’uomo aveva invertito la marcia al casello di Sirmione e aveva imboccato nuovamente l’autostrada senza accorgersi di procedere nella direzione sbagliata.

Il conducente, apparso in evidente stato di disorientamento, è stato accompagnato negli uffici della Sottosezione autostradale di Verona Sud. Gli agenti gli hanno dato da mangiare e hanno cercato di rintracciare una persona di fiducia a cui affidarlo.

Poiché lo stato confusionale è proseguito, è stato richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno accompagnato il 72enne all’ospedale di Borgo Roma, a Verona, per ulteriori accertamenti.

Il provvedimento

Al termine dell’intervento, il conducente è stato sanzionato per le violazioni del Codice della Strada. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Polizia di Stato