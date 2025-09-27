Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di circa trent’anni è stato denunciato per deturpamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso mentre imbrattava un muro con una bomboletta spray in piazza Pertini. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.30, quando la Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione della Sala Operativa. Il giovane, identificato dagli agenti, avrebbe opposto resistenza durante il controllo, motivando il gesto come parte della propria attività di writer.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella serata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura di Ancona ha ricevuto una segnalazione relativa a una persona sospetta in piazza Pertini, nei pressi della statua dei Rinoceronti. L’individuo, descritto come un giovane con il volto coperto da un passamontagna, era stato notato mentre utilizzava delle bombolette spray per realizzare scritte su un muro.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volanti sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo il giovane ancora intento a deturpare il muro. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha tentato di sottrarsi al controllo, reagendo in modo aggressivo: avrebbe sbracciato e scalciato contro uno degli operatori, nel tentativo di evitare l’identificazione e l’arresto.

L’identificazione e il sequestro

Una volta bloccato, il giovane è stato identificato dagli agenti, ai quali ha dichiarato di aver realizzato le scritte per motivi legati alla sua attività di writer. Durante la perquisizione, sono state trovate in suo possesso alcune bombolette spray, che sono state immediatamente sequestrate in quanto ritenute strumenti pertinenti al reato contestato.

Il giovane è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

