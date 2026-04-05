Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Inaugurata il 28 marzo e imbrattata con un insulto il 5 aprile. È quello che è successo alla sede di Firenze di Futuro Nazionale, partito guidato dal generale Roberto Vannacci. A rendere noto l’accaduto sono stati il segretario provinciale di Futuro Nazionale, Andrea Cuscito, e il segretario regionale, Tommaso Villa. I due politici commentano: “È stato un atto squadrista”.

Imbrattata sede Futuro Nazionale, cosa è successo

Come riportato da La Nazione, la saracinesca dell’ingresso principale della sede di Firenze di Futuro Nazionale è stata imbrattata con una scritta rivolta a Roberto Vannacci.

I locali si trovano in piazza Tanucci e si tratta della prima sede aperta in Italia del partito guidato dal generale.

ANSA

Come appare nelle foto, la scritta, denunciata da alcuni esponenti del partito, è “Remigra nelle fogne”.

Già durante l’apertura della sede, si era tenuta una manifestazione di protesta da parte di alcuni residenti che avevano organizzato un pranzo sociale in piazza e un presidio definito, dagli stessi, antifascista.

La denuncia di Futuro Nazionale

Andrea Cuscito, segretario provinciale di Futuro Nazionale, e Tommaso Villa, segretario regionale, hanno denunciato quanto accaduto alla sede di Firenze.

“Non siamo di fronte a una semplice bravata, ma all’ennesimo atto intimidatorio di matrice politica. Un gesto vigliacco, tipico di chi non ha argomenti e sceglie la violenza, anche solo simbolica, per provare a zittire chi la pensa diversamente”, le parole riportate da La Nazione.

I due politici parlano di una campagna d’odio “costruita ad arte da una certa sinistra e da ambienti che predicano tolleranza solo a parole, ma che nei fatti alimentano un clima di delegittimazione e tensione”.

Inoltre, sottolineano che quando si soffia sul fuoco, poi non ci si può sorprendere se qualcuno passa all’azione.

Poi la denuncia: “A Firenze c’è chi ritiene che alcune idee non debbano nemmeno avere diritto di cittadinanza. Questo è inaccettabile. È un atteggiamento antidemocratico che ricorda le pagine peggiori della nostra storia, dove invece del confronto si sceglieva l’intimidazione”.

Andrea Cuscito e Tommaso Villa parlano di “atto squadrista a tutti gli effetti” quello perpetrato alla saracinesca della sede di Futuro Nazionale a Firenze.

“Se l’obiettivo era fermarci, hanno ottenuto l’effetto opposto. Andremo avanti con ancora più determinazione. Le nostre idee non si cancellano con una bomboletta spray”, le loro parole.

Infine, la richiesta di una condanna chiara, senza ambiguità e senza distinguo da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni.

Le polemiche per l’apertura della sede a Firenze

Subito dopo l’apertura della sede di Firenze di Futuro Nazionale, alcuni esponenti del partito avevano organizzato un’iniziativa di volantinaggio serale, puntando sulla sicurezza che mancherebbe nel capoluogo toscano.

I consiglieri di quartiere e gli attivisti avrebbero indossato una maglietta con stampata la scritta “Firenze sicura”.

Come riporta Firenze Today, Sara Funaro, sindaco di Firenze, aveva commentato l’iniziativa in maniera critica.

“Noi non vogliamo ronde nella nostra città, le rimandiamo al mittente”, le sue parole.