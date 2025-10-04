Imbrattata la statua di Giovanni Paolo II a Roma di fronte alla Stazione Termini: "Fascista di me**a"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Roma è stata imbrattata la statua di Giovanni Paolo II installata di fronte alla Stazione Termini, all’inizio di piazza dei Cinquecento. Qualcuno ha tracciato il simbolo della falce e martello e ha aggiunto la scritta: “Fascista“. Secondo gli ultimi aggiornamenti i carabinieri sono al lavoro per eliminare la vernice e per individuare i responsabili. La notizia è riportata nel giorno in cui a Roma è in corso la grande manifestazione pro Gaza, ma non è detto che il gesto e la mobilitazione siano correlati.

Imbrattata la statua di Giovanni Paolo II

Secondo un articolo pubblicato dall’Adnkronos il 4 ottobre, in piazza dei Cinquecento, è stata imbrattata la statua di Giovanni Paolo II posta di fronte alla Stazione Termini.

In una foto si vede una scritta comparsa all’interno dell’installazione: “Fascista di me**a”, accompagnato dal simbolo della falce e martello.

Corriere della Sera scrive che i carabinieri hanno avviato le procedure per la rimozione delle scritte. Nel frattempo vengono passate al setaccio le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato i responsabili.

La notizia è stata riportata nelle ore in cui è partita la grande manifestazione pro Palestina nella Capitale, ma non è ancora confermata una relazione tra i due eventi.

La condanna della politica

Immediata la risposta della politica. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato “la profanazione della statua” accusando gli “estremisti di sinistra“. “Basta odio! Basta cattivi maestri”, ha aggiunto.

La condanna è arrivata anche da Matteo Salvini, che ha scritto: “Cercasi disperatamente cervello per questi poveri imbecilli“. Anche Giorgia Meloni, aggiunge l’Adnkronos, ha commentato il gesto: “Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia“.

La manifestazione pro Palestina del 4 ottobre a Roma

Alle 14:30 da porta San Paolo, di fronte alla stazione Ostiense, è partita la manifestazione a sostegno della Palestina. Tanti gli slogan contro il governo, uno fra tutti: “Governo Meloni, dimissioni. Questo governo non ci rappresenta”.

Secondo una prima stima della polizia, riportata dal Corriere alle 15:05, i dimostranti sarebbero circa 50mila. Il corteo raggiungerà piazza San Giovanni e porterà per le strade di Roma il dissenso per la politica italiana nei confronti di Israele e per chiedere la liberazione degli attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dall’esercito israeliano e non ancora rilasciati.